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Osmanlı ile Selçuklu mimarisiyle inşa edilen cami ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak nakış ve desenler işlenen 11 Nisan Kurtuluş Camisi dualarla ibadete açıldı.Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisi, 11 Nisan Şehir Parkına bağlayan üst geçidi, yürüyen merdiveni, 2 asansörü ve toplam 6 girişi ile tamamı Şanlıurfa taşından inşa edildi.

Şanlıurfa’da Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak nakış ve desenler işlenen 11 Nisan Kurtuluş Camisi dualarla ibadete açıldı.
Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisi, 11 Nisan Şehir Parkına bağlayan üst geçidi, yürüyen merdiveni, 2 asansörü ve toplam 6 girişi ile tamamı Şanlıurfa taşından inşa edildi. Cami içerisinde bulunan alanlara Osmanlı ve Selçuk sanatına uygun nakış ve desenler işlendi. Camii bin metrekarelik namazgah katı, 320 metrekarelik mahfil katı, bin metrekare avlusu ile 4 adet tek şerefeli minaresi bulunmakta. Bin metrekare büyüklüğünde 10 küçük kubbesi, 20 revaklı avlusu bulunmakta.
Cuma Namazı öncesi gerçekleştirilen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Taştan, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çıdır, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmak, STK Temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından cuma namazı eda edildi. Açılışın hayırlı olmasını dileyen Beyazgül, 11 Nisan Kurtuluş camisinin Şanlıurfa’ya yakışır bir cami olduğunu belirtti.
Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Aktaş ta, 11 Nisan Kurtuluş Camisi’nin açılışını yaptıklarını ve cami yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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