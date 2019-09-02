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Osmanlı kaftanları ile uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Ankara'da polis ekipleri, suda eritilerek Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere emdirilmiş, 33 kilo 550 gram baz morfin ve 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ankara'da polis ekipleri, suda eritilerek Osmanlı kaftanlarının içindeki keçelere emdirilmiş, 33 kilo 550 gram baz morfin ve 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirdi. Narkotik köpeği 'İvan' tarafından bulunan uyuşturucu yüklü kaftanların Avustralya ve İngiltere'ye gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda, kentteki kargo şubesi üzerinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, narkotik köpeği 'İvan' ile kargo merkezinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'İvan', yapılan aramalarda Osmanlı kaftanlarına pozitif tepki verdi. Kaftanlar, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Burada yapılan inceleme sonucu, kaftanların içindeki keçelere uyuşturucu emdirildiği belirlendi. İncelenen 10 kaftanda, daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi.

AYNI ŞUBEYE İKİNCİ KEZ GELİNCE YAKALANDILAR
Yapılan çalışma sonucu, kargo paketlerinin İran uyruklu A.B. ve A.A.'ya ait olduğu belirlenirken şüpheliler uyuşturucu göndermek için ikinci kez aynı kargo şubesine geldi. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 13 kilogram baz morfin ele geçirildi. Şüphelilerin Çankaya ilçesindeki evlerinde yapılan aramada ise 10 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 12 kilo 650 gram metamfetamin ile 5 adet kaftan içine emdirilmiş daralı ağırlığı 7 kilo 550 gram baz morfin ele geçirildi. Operasyonda toplamda 33 kilo 550 gram baz morfin ile 12 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

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