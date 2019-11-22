Osmanlı karşıtı, 40 milyon dolar bütçeli Arap dizisi Ateş Krallıkları tartışma yarattı

Yapımcısının "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylediği yeni bir Arapça dizi, Arap basınında tartışmalara yol açtı.

"Ateş Krallıkları" adlı dizi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayımlanıyor.

Arap dünyasının en büyük yayın kuruluşlarından olan ve yüzde 60'ının Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son verdiklerini duyurmuştu.

Mısırlı bir yazarın metnini hazırladığı, Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktör üstlendi.

Dizi Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın kontrolüne geçişini anlatıyor.

40 milyon dolar bütçeli dizi, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki medya mücadelesinde yeni bir perde açıyor.

Osmanlı karşıtı perspektif

Dizinin ilk bölümü 17 Kasım'da yayınlandı. Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan dizinin sloganı ise "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu".

BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını" söyledi ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" savundu.