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"Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi" Podgorica'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

Üç ciltten oluşan 1926 sayfalık eserde, 323 tarihi belge yer alıyor

PODGORİCA (AA) - Karadağ Bilim ve Sanat Akademisinin desteğiyle hazırlanan üç ciltlik "Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi" isimli eser, başkent Podgorica'da tanıtıldı.

Karadağlı akademisyen Serbo Rastoder'in araştırmalarının sonucu ortaya çıkan eserin tanıtımına, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.

Saraybosna Üniversitesinden tarihçi Enes Pelidija, burada yaptığı konuşmada, birçok Batı dilinde olduğu gibi Şark dillerinde de Karadağ tarihine ilişkin çokça belge bulunduğuna işaret ederek, Şark dillerindeki bu belgelerin bir araya toplanmasının araştırmacılar açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Üç ciltlik bu eserin, 1455'ten 1913'e kadar olan uzun bir dönemi kapsadığını aktaran Pelidija, 1926 sayfalık bu eserde, 323 belgenin yer aldığına dikkati çekti.

Pelidija, Rastoder'in araştırma sürecinde bölge ülkelerden deneyimli tarihçilerle birlikte çalıştığını anımsatarak, "Bu proje yalnızca Karadağ için değil, tüm Balkan ülkeleri için büyük önem taşıyor. Hakikat her zaman ilk sırada yer almalı." diye konuştu.

Rastoder ise Osmanlı tarihi ve kültür mirasının bu bölgelerde uzun yıllar araştırma konusu olduğunu hatırlatarak, "Tarihte tam olarak ne olduğunu, sadece o döneme ilişkin tanıklık varsa bilebiliriz. Eğer kaynak yoksa tarih de olmaz. Türk arşivlerinde Karadağ'a ilişkin önemli belgeler korunuyor." ifadelerini kullandı.

Ortaylı da Karadağ için önemli olan bu eserin tanıtım etkinliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Karadağ Kaynak kitap tanıtım tarih

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