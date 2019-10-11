Osmanlı kentinde Mehmetçik’e destek için Türk bayrağı dağıtıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu Kaymakamlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusuyla (SMO) birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve harekata katılan Mehmetçik’e destek amacıyla esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, TSK’nın Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütüne karşı mücadele verdiğini söyledi.

Mehmetçik’e destek verdiklerini ifade eden Ürkmezer, "Diğer operasyonlarda da olduğu gibi esnafımızın birlik ve beraberliğini, orduya desteğini göstermesi amacıyla kaymakamlık olarak emniyet ve jandarma birimlerimizle beraber bütün esnafımıza bayrak dağıtıyoruz. Esnafımızın birçoğu zaten bayrağını asmış. Esnaflarımızın bayrakları asarak şanlı ordumuza desteğini sergilemesini istiyoruz. Esnafımız da buna canı gönülden katılıyor. Diğer yandan emniyet ve jandarma birimlerimizle beraber çeşitli konularda esnafımızı bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Safranbolu halkının her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu aktaran Ürkmezer, "Safranbolu halkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin, polisimizin, askerimizin, bütün güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde yanında olduğunu gösterecektir. Daha önceki operasyonlarda bizler Safranbolu kıtırından savaşan askerlerimize göndermiştik. İnşallah kazasız belasız, bu operasyonu tamamlayıp, sağ salim gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda bizler hem duamızı ediyoruz hem de bu şekilde manevi anlamda desteğimizi gönderiyoruz" diye konuştu.