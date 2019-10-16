Osmanlı kentine kardeş şehir

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Kırgızistan’ın Fergana Vadisi’nin güneyinde kurulu bulunan "güneyin başkenti" olarak anılan ve 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Oş şehri ile kardeş şehir oldu.

Tarihi Çarşı bölgesinde yapılan protokolde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kırgızistan’ın 1991’de bağımsızlığına kavuşmuş Türk dünyasının kıymetli bir parçası olduğunu söyledi.

Kırgısiztan’ın ikinci büyük kenti olan ve sahip olduğu kültürel miraslardan ötürü 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Oş şehriyle kendilerinden gelen davet üzerine "Kardeş Şehir" olmayı mutlulukla kabul ettiklerini ifade eden Köse, "Oş şehri Meclis Başkanı Ormanov Turotoviç ile değerli meclis üyelerinin katılımıyla ’Kardeş Şehir’ protokolümüzü imzaladık. İki önemli kültür başkentinin kardeşlik bağıyla bağlanması bizler ve tüm Türk dünyası için çok kıymetli bir adım.

Oş, kentimizin 8. kardeş şehri. Bugüne kadar kardeş şehirlerimiz ile aktif bir bağlantı içinde olunmasa da bundan sonrasında ortak projeler, her iki kenti ekonomik ve kültürel olarak destekleyecek çalışmalar yapmak arzusundayız. Oş’un zengin ekonomisi, kültürü ve kaynak kullanımını merceğe alacak ve karşılıklı iyi niyetle kardeşliğimizi sürdürülebilir bir zeminde yaşatacağız. Bu özel günde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oş Şehri Meclis Başkanı Ormanov Turotoviç ise Oş şehri gibi Safranbolu’nun da 3 bin yıllık tarihi bir geçmişi olduğunu belirtti.

Bu konunun kardeş şehir seçiminde çok önemli olduğunu aktaran Turotoviç, "Şehrine değer verip bugüne kadar koruma kanunları çerçevesinde hareket eden kentler bizler için değerli. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan başkana, yardımcılarına ve meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Safranboluyu keyifle gezeceğiz ve döndüğümüzde herkese anlatacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Elif Köse ve Meclis Başkanı Ormanov Turotoviç "Kardeş Şehir" protokolünü imzaladı.



