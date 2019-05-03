HABER

Osmanlı kervansarayı restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, Frig Vadisi yolu üzerinde bulunan 585 yıllık Osmanlı eseri "Döğer Kervansarayı", belediye tarafından restore edilerek hizmete sunulacak - Döğer Belediye Başkanı Demirel: - "Bugüne kadar yıllık 10 bin kişi ziyaret ediyordu. Kervansarayın otantik görüntüsünü bozmadan, Osmanlı kültürünü yaşatarak ziyaretçi sayısını daha da artırmayı planlıyoruz. Amacımız Frig Vadisi'nin güzellikleri ve Osmanlı kültürünü bir arada sunarak, beldemizdeki turizm potansiyelini tıpkı Ürgüp'teki gibi daha fazla öne çıkarabilmek"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da, tarihi Frig Vadisi yolu üzerinde bulunan 585 yıllık Osmanlı eseri "Döğer Kervansarayı", belediye tarafından restore edilecek.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde, Sultan 2. Murad tarafından 1434 yılında yaptırılan kervansaray, bölgedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine, kervansarayın beldedeki en önemli Osmanlı eseri olduğunu söyledi.

İki bölümden oluşan kervansarayın, yolcuların konaklaması için yapılan bölümünün bugün misafirhane olarak kullanıldığını belirten Demirel, "Burası zaman zaman günümüzde de ziyaretçi akınına uğruyor. Turizm bölgesine ve Frig Vadisi'ne yakın olması sebebiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri misafir ediyor." dedi.

Kervansarayın, halen düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kullanıldığını anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Burayı büyük bir restoran yapıp, üzerini de kafe şeklinde düzenleyerek misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Yan tarafta ise kadınların göz nuru, el emeği eserlerini ve yöresel ürünlerini sergileyebilecekleri bir mekan oluşturacağız. Kervansarayımız koruma altında. Bugüne kadar iki kez restorasyon yapıldı. Bugüne kadar yıllık 10 bin kişi ziyaret ediyordu. Kervansarayın otantik görüntüsünü bozmadan, Osmanlı kültürünü yaşatarak ziyaretçi sayısını daha da artırmayı planlıyoruz. Amacımız, Frig Vadisi'nin güzellikleri ve Osmanlı kültürünü bir arada sunarak, beldemizdeki turizm potansiyelini tıpkı Ürgüp'teki gibi daha fazla öne çıkarabilmek."

- "Ziyaretçi sayısını artırmayı istiyoruz"

Demirel, belde ve çevresinin turizm açısından gelişime açık bir bölge olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döğer'deki gerek Aslankaya, gerekse Emre Gölü ve peri bacalarımız tanıtıldığı takdirde Kapadokya'daki gibi yüksek ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Keşfedilmemiş bakir bölgelerin, belediye olarak her türlü organizasyonla tanıtımını yapıp, ziyaretçi sayısını artırmayı ve buradaki insanların ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz."

- "Korunarak turizme kazandırılması önemli bir adımdır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da kervansarayların Selçuklu ve Osmanlı döneminin konaklama tesisleri olduğunu anımsattı.

İhsaniye ilçesindeki Döğer Kervansarayı'nın da Anadolu'daki dikkati çeken eserlerden biri olduğunu vurgulayan Tanır, "İBu kervansarayın 1991 ile 1993 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapılmıştır. Korunarak turizme kazandırılması önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

İki bölüm halinde inşa edilen kervansarayın birinci bölümü "develik", ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi için yapılan mekanlardan oluşuyor. Tek katlı olan ilk bölüm, moloz taştan duvarları ve taş kaplama çatısı ile dikkati çekiyor.

İki katlı ikinci bölümün zemin katında, dört fil ayağı üzerine tuğladan yapılmış kemer bulunuyor. Üst katta ise pencereli, ocaklı tonoz ve kubbeli odalar yer alıyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi Frig Vadisi yolu üzerinde bulunan, yılda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kervansaray, günümüzde bazı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Döğer Kervansarayı'nın, belediye tarafından gerçekleştirilecek restorasyonun ardından restoran ve kafe olarak turizme hizmet etmesi planlanıyor.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Geleceğin sinemacıları ‘Bahçeşehir Koleji Kısa Film Festivali’nde buluştuGeleceğin sinemacıları ‘Bahçeşehir Koleji Kısa Film Festivali’nde buluştu
Çocuk istismarıyla mücadelede örnek karar: ‘Çocuk Masası’ kuruluyorÇocuk istismarıyla mücadelede örnek karar: ‘Çocuk Masası’ kuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Mehmet Demirel Döğer Kervansarayı Frig Vadisi ihsaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır uristik tesis

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Bingöl'de sele kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! Duyan oraya koştu

Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Süper Loto sonuçları 2 Mayıs: Devir miktarı 4 milyonu geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.