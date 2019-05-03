Osmanlı kervansarayı restore ediliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da, tarihi Frig Vadisi yolu üzerinde bulunan 585 yıllık Osmanlı eseri "Döğer Kervansarayı", belediye tarafından restore edilecek.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde, Sultan 2. Murad tarafından 1434 yılında yaptırılan kervansaray, bölgedeki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine, kervansarayın beldedeki en önemli Osmanlı eseri olduğunu söyledi.

İki bölümden oluşan kervansarayın, yolcuların konaklaması için yapılan bölümünün bugün misafirhane olarak kullanıldığını belirten Demirel, "Burası zaman zaman günümüzde de ziyaretçi akınına uğruyor. Turizm bölgesine ve Frig Vadisi'ne yakın olması sebebiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri misafir ediyor." dedi.

Kervansarayın, halen düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kullanıldığını anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Burayı büyük bir restoran yapıp, üzerini de kafe şeklinde düzenleyerek misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Yan tarafta ise kadınların göz nuru, el emeği eserlerini ve yöresel ürünlerini sergileyebilecekleri bir mekan oluşturacağız. Kervansarayımız koruma altında. Bugüne kadar iki kez restorasyon yapıldı. Bugüne kadar yıllık 10 bin kişi ziyaret ediyordu. Kervansarayın otantik görüntüsünü bozmadan, Osmanlı kültürünü yaşatarak ziyaretçi sayısını daha da artırmayı planlıyoruz. Amacımız, Frig Vadisi'nin güzellikleri ve Osmanlı kültürünü bir arada sunarak, beldemizdeki turizm potansiyelini tıpkı Ürgüp'teki gibi daha fazla öne çıkarabilmek."