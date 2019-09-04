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"Osmanlı, Lübnan'da Türkleştirme politikası izlemedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 01:27 | Son Güncelleme

Lübnan Türk Kültür Derneği: "Başkaları kısa sürede halkı Fransızlaştırmaya çalışırken, bu büyük devlet yüzlerce yıllık yönetimi boyunca Türkleştirme politikası izlememiştir" - "Osmanlı Devleti dönemini tanımlarken, sömürgeci Batı'nın teorilerinin benimsenmesi Lübnan'ın çıkarlarına ve istikrarına hizmet etmez"

BEYRUT (AA) - Lübnan Türk Kültür Derneği, Osmanlıların Lübnan'da hüküm sürdüğü 4 asır boyunca Türkleştirme politikası izlemediğini belirtti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı yönündeki iddialarından şaşkınlık duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Osmanlıların Lübnan'daki yönetiminin 400 yıldan fazla sürdüğü, bu süre zarfında eşitlik ve Lübnan toplumunun tüm bileşenlerine saygının hakim olduğu kaydedildi.

"Başkaları kısa sürede halkı Fransızlaştırmaya çalışırken, bu büyük devlet yüzlerce yıllık yönetimi boyunca Türkleştirme politikası izlememiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Osmanlı Devleti'nin yönetimi altındaki bölgelerde Lübnan ve Lübnanlılar üzerinde hala olumlu etkisi olan kurumların kurulması ve yasaların çıkarılmasına çalıştığı vurgulandı.

Lübnanlıları birleştirecek bir söylem benimseme ve başta Türkiye olmak üzere dost ülkelerle ilişkileri koruma çağrısı da yapılan açıklamada, "Osmanlı Devleti dönemini tanımlarken, sömürgeci Batı'nın teorilerinin benimsenmesi Lübnan'ın çıkarlarına ve istikrarına hizmet etmez." denildi.

- Lübnan Cumurbaşkanı Avn ne demişti?

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla cumartesi günü televizyonda yaptığı konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasına yer vermişti.

Avn, "Osmanlıların özellikle 1'inci Dünya Savaşı yıllarında Lübnanlılara uyguladığı devlet terörünün, kıtlık ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandığını, 1'inci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte ülke tarihinde yeni bir döneme geçildiğini" öne sürmüştü.

Mişel Avn, söz konusu gelişmelerin ardından 1920'de büyük Lübnan'a ve sonrasında bağımsızlığa kavuştuklarını savunmuştu.

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Lübnan türk Kültür derneği mişel avn

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