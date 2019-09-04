"Osmanlı, Lübnan'da Türkleştirme politikası izlemedi"

BEYRUT (AA) - Lübnan Türk Kültür Derneği, Osmanlıların Lübnan'da hüküm sürdüğü 4 asır boyunca Türkleştirme politikası izlemediğini belirtti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı yönündeki iddialarından şaşkınlık duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Osmanlıların Lübnan'daki yönetiminin 400 yıldan fazla sürdüğü, bu süre zarfında eşitlik ve Lübnan toplumunun tüm bileşenlerine saygının hakim olduğu kaydedildi.

"Başkaları kısa sürede halkı Fransızlaştırmaya çalışırken, bu büyük devlet yüzlerce yıllık yönetimi boyunca Türkleştirme politikası izlememiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Osmanlı Devleti'nin yönetimi altındaki bölgelerde Lübnan ve Lübnanlılar üzerinde hala olumlu etkisi olan kurumların kurulması ve yasaların çıkarılmasına çalıştığı vurgulandı.

Lübnanlıları birleştirecek bir söylem benimseme ve başta Türkiye olmak üzere dost ülkelerle ilişkileri koruma çağrısı da yapılan açıklamada, "Osmanlı Devleti dönemini tanımlarken, sömürgeci Batı'nın teorilerinin benimsenmesi Lübnan'ın çıkarlarına ve istikrarına hizmet etmez." denildi.