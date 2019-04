Osmanlı mirası Mahyalar Ramazan’a hazır

Osmanlı mirası mahyalara, camileri süslemeye başladı. Son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlanan mahyalar, Eyüp Sultan Camii’ne asıldı.

Osmanlı Hükümdarı Sultan 1.Ahmed zamanından bu yana bir gelenek haline dönüşen mahyalar Ramazan ayında camileri süslüyor. Özlü sözler ve hadisler ile derin mesajlar veren mahya’ların yapımı ise bir hayli meşakkatli. Yıllara direnen ve yeni ustaların çok fazla yetişmediği mahyacılar ise Ramazan ayına doğru yoğun mesai harcıyor. Taksim’de bulunan İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Elektrik ve Mahya Atölyesi’nde 50 metrekarelik atölyesinde Kahraman Yıldız ve ekibi hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

“Orijinalini bozmadan devam ettirmeye çalışıyoruz”

Osmanlı’nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız, “ Osmanlı’dan kalan 400 yıllık sanat Cumhuriyet döneminden sonra elektrik sistemine geçmiştir. O günden bugüne kadar hala orijinalini bozmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu klasik bir el sanatı kategorisine giriyor. Her harf için ampullerle uğraşılıyor. Ampullerimiz 15 wat gücündedir. Bu ampullerin gücünün küçük olması baktığınız zaman ışık topu olmasını engelliyor, tane tane olmasını sağlıyor. İstanbul’da 6 tane camiye Edirne’de Selimiye Camine Bursa’da Ulu Camiye mahyalarını yapacağız. İstanbul’da bulunan camilere 4 adet farklı mahya asılıyor. Edirne ve Bursa’da bulunan camilere 2 adet farklı yazı asıyoruz. Diyanet İşlerinin vermiş olduğu karar neticesinde bu senenin teması Ramazan ve İnfak olacak. İstanbul’un sayılı camilerine çıkıyorsunuz İstanbul ayaklarınızın altında güzel bir duygu mahya asmak. Akşam indiğiniz zaman mahyanın yanışını izlemek te çok güzel bir duygu” olduğunu ifade etti.

“Her türlü zahmeti unutup mutlu oluyoruz”

Mahya yapmayı özlediğini vurgulayan Süleyman Kök, “ Senede bir kere gelen on bir ayın sultanı olduğu için yılda bir kez bu mahyalar ile uluşuyoruz. 11 ay mahyalara ulaşmanın özlemini çekiyoruz. Başarı beraberinde seviyi getiriyor. Sevgi ise beraberinde mutluluğu getiriyor. Bu yaptığımız iş bizim için bir başarı, değişik bir mesleğimiz var. Bir şeyler ortaya çıktığı zaman bu bize mutluluk veriyor. Mahyaları akşam yanarken gördüğümüzde bir hoşnut oluyoruz, içimize bir mutluluk geliyor. Her türlü zahmeti unutup mutlu oluyoruz ve bunu sevdiklerimizle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlanan mahyalar, camileri süslemeye de başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl ramazan ayında asılacak mahyaların teması ise "infak" olarak belirlendi. Bu tema ile ilgili olarak belirlenen ’İnfak ver sevindir’, ’İnfak malı artırır’ gibi sözler harf harf ayrılarak ve numaralandırılarak mahyalara işlendi. Hazırlanan mahyalar İstanbul’un tarihi camilerine asılmaya başlandı.