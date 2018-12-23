Osmanlı mirası sazı, sevdalinkalarda yaşatıyorlar

ZİVİNİCE (AA) - ALDİJANA HADZİC - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Zivinice şehrinde, daha savaş yıllarında kurdukları derneğin çatısı altında müzik yapan sazendeler, Osmanlı döneminde bu topraklara ulaşan sazı, geleneksel Boşnak şarkıları sevdalinkalarda yaşatıyor.

Sazendeler Derneği üyeleri, giydikleri geleneksel Boşnak kıyafetleri ve sazlarıyla çaldıkları birbirinden güzel sevda şarkıları ile görenleri ve duyanları kendilerine hayran bırakıyor.

Geleneksel olarak her hafta toplanan Bosnalı sazendeler, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında da sahne alıyor.

Sazendeler Derneği Başkanı Selmir Sljivic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'da tek olduklarını ve İstanbul'a kadar benzer bir oluşum bulunmadığını belirterek yakın zamanda Türkiye'de de konser vermeyi planladıklarını ifade etti.

İstanbul'daki "gerçek" sazendelerle bir araya gelmekten gurur duyduklarını kaydeden Sljivic, "Aslında Türkiye'deki ezgiler Bosna Hersek'teki ezgilerden çok farklı. Biz daha çok sevdalinka çalıyoruz. Ama bizim ortak noktamız saz." diye konuştu.