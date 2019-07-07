Osmanlı mirası süt helvasını karpuzda pişiriyor

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- OSMANLI Saray mutfağının en gözde tatlılarından süt helvası, Bursa'da orijinal haliyle sofraların vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor. Yaptığı yemeklere yeni bir tarz getirmeyi hedefleyen şef Emir Topuk, 120 yıllık tarihe sahip süt helvasını yaz aylarında karpuzda pişirip müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor. Anadolu mutfağındaki tatlıların başında gelen helvalar, özel günlerde asırlardır pişirilmeye devam ediyor. Yaklaşık 120 yıl önce Osmanlı Mutfağı'na giren süt helvası, o dönemde sarayda en çok tercih edilen tatlı haline geldi. Zaman içinde Anadolu'ya yayılan süt helvası, zamanla unutulmaya yüz tuttu. Bursa'daki esnaf lokantaları ise süt helvasını menülerinden hiçbir zaman çıkarmadı. Günümüzde yalnızca Bursa'da yapılan süt helvası, maliyetinin de düşük olması sebebiyle esnaf lokantalarında en çok tercih edilen tatlı haline geldi. Bursa'daki yemek kültüründe öğle saatlerinde tüketilen süt helvası, saat 14.00'den sonra tüm lokantalarda tükeniyor ve gün içerisinde bir daha yapılmıyor. Kış aylarında süt helvasını bal kabağında pişirerek farklı bir yorum katan Şef Emir Topuk, yaz aylarında ise süt helvasını karpuzda pişirerek müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.

'SÜT HELVASI 120 YILDIR BURSA’DA PİŞİRİLİYOR' Anadolu mutfağında helvaların altında tatlılar diye bir ana başlık açılabileceğini belirten şef Emir Topuk, "Bu helvaların arasında da unutulan onlarca tarif vardır, bu tariflerin biri süt helvasıydı. Yalnızca Bursa'da esnaf lokantaları süt helvasına sahip çıktı. 120 yıldır her öğlen Bursa'da esnaf lokantaları süt helvasını pişiriyor. Biz de bu lokantalardan biriyiz. Süt helvasını kış aylarında bal kabağının içinde pişiriyoruz, yaz aylarında da karpuzla birlikte pişiriyoruz. Üzerine de serin karpuz taneleriyle servis ediyoruz" dedi. 'KAZANDİBİNİN ATASI' Süt helvası aslında kazandibinin atası olarak da tarif edildiğini söyleyen Topuk, "Kazandibinin ilk hali ancak tencerenin dibini yakmak yerine fırında üzeri kızartılıyor. Aslında aynı zamanda bir muhallebidir. Helvanın mantığı herhangi bir yağ ile unun kavrulup herhangi bir tatlandırıcıyla birleşmesidir. Süt helvasında da bu malzemeler tereyağı, un ve sütlü şerbettir. Helva ne kadar uzun kavrulursa o kadar lezzetli olur. Biz de süt helvasını uzun sürelerde kavuruyoruz" diye konuştu.