Osmanlı mirası üniversite öğrencileri çizimiyle kartpostala dönüşüyor

Proje kapsamında hazırlanan eserlerin sergileneceğini belirten Atabey, "Projeyi,TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öncülüğünde gerçekleştirdik. Edirne tarihi eserleriyle ön plana çıkan bir şehir. Bu çalışmanın hem güzel sanatlar fakültesi hem de mimarlık fakültesi öğrencileri için çok katkısı olacağını düşünüyorum. Edirne adına çok değerli bir çalışma." dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Ece Askan da 4 gün boyunca verimli bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Edirne'nin tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Askan, "Edirne'de bulunan tarihi eserleri ve kültürel mirasları dış ve iç mekanlarda çalıştık. Bütün çalışmalar bize önemli şeyler kattı. Bir yeri görerek ve tarihini öğrenerek çizmek, yapılan işin kalitesini arttırıyor. Bizim açımızdan çok verimli bir çalışma oldu. Resmettiğimiz eserlerin hikayeleri de çizimlerin arkasında yer alacak." diye konuştu.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Olga Dascinscaia ise yapılan ortak projeyle farklı eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Edirne çok güzel bir şehir. Bu projede de çalıştığımız tarihi eserleri yerinde görme ve çizme fırsatı yakaladık. Mimar Sinan Üniversitesi'nden gelen öğrenci arkadaşlarla da yapılan çalışmalar bize farklı ufuklar açtı." ifadelerini kullandı.

