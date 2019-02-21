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Osmanlı mirası üniversite öğrencileri çizimiyle kartpostala dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Osmanlı mirası üniversite öğrencileri çizimiyle kartpostala dönüşüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de güzel sanatlar fakültesi öğrencileri Osmanlı bakiyesi eserleri kartpostala dönüşmeleri için kağıda döktü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, "Edirne İllüstrasyonları Çalıştayı ve Kartpostal Sergisi" projesi kapsamında Edirne'de buluştu.

Proje kapsamında 30 öğrenci 4 gün boyunca, Edirne'nin mimari alanda öne çıkmış eserlerini yerinde çalışma imkanı buldu.

Öğrenciler Edirne'de, başta Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, 2. Bayezid Külliyesi ve Edirne Tarihi Tren Garı binası olmak üzere, mimari açıdan örnek eserleri çalışmalarında konu edindi.

Proje koordinatörlerinden TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Zehra Atabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin sanat alanında çalışma yapan öğrenciler için açık hava amfisi niteliğinde olduğunu söyledi.

Proje kapsamında hazırlanan eserlerin sergileneceğini belirten Atabey, "Projeyi,TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öncülüğünde gerçekleştirdik. Edirne tarihi eserleriyle ön plana çıkan bir şehir. Bu çalışmanın hem güzel sanatlar fakültesi hem de mimarlık fakültesi öğrencileri için çok katkısı olacağını düşünüyorum. Edirne adına çok değerli bir çalışma." dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Ece Askan da 4 gün boyunca verimli bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Edirne'nin tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Askan, "Edirne'de bulunan tarihi eserleri ve kültürel mirasları dış ve iç mekanlarda çalıştık. Bütün çalışmalar bize önemli şeyler kattı. Bir yeri görerek ve tarihini öğrenerek çizmek, yapılan işin kalitesini arttırıyor. Bizim açımızdan çok verimli bir çalışma oldu. Resmettiğimiz eserlerin hikayeleri de çizimlerin arkasında yer alacak." diye konuştu.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Olga Dascinscaia ise yapılan ortak projeyle farklı eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Edirne çok güzel bir şehir. Bu projede de çalıştığımız tarihi eserleri yerinde görme ve çizme fırsatı yakaladık. Mimar Sinan Üniversitesi'nden gelen öğrenci arkadaşlarla da yapılan çalışmalar bize farklı ufuklar açtı." ifadelerini kullandı.

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