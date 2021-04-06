Osmanlı mirasıydı! Esenler'de peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarih

İstanbul Esenler'de alt katlarında peynirci ile tatlıcı bulunan binalar arasında kalan su terazisi tarihçilerin tepkisine neden oldu. Üzerine sprey boyalarla yazılar yazılan su terazisinin etrafında da çöpler yer alıyor.

TARİHÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Bizans dönemine kadar tarihlenen eski bir kültürel miras. Su terazilerinin ana fonksiyonu malum su konusunda sıkıntısı olan bir şehirde yaşıyoruz . İstanbul'a şehir dışından getirilen suların basıncını ayarlamak için inşa edilmiş bir nevi su basınç sistemi kontrol mekanizması. Esenler ilçesinde bulunan bu su terazisi aslında ilçe sınırlarındaki nadir sayıdaki eserlerden bir tanesi" dedi. "Ne yazık ki 1960'lı yıllarda bunun etrafındaki binalara ruhsat verilerek, binaların arasında hapis kalmış" diyen Dilbaz, "Zaten az sayıda bulunan kültürel mirasın daha iyi şekilde korunması gerekiyor. Eğer bununla ilgili bir çalışma yapılmamış olsaydı, bu kültürel miras da binalar tarafından yutulacaktı" diye konuştu.

"KÜLTÜREL TARİH PARKI HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK''

Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu ile görüştüğünü belirten Dilbaz, "İki binanın istimlak edilerek, buranın bir kültürel tarih parkı haline dönüştürüleceğini söyledi. O yüzden mutluyuz, Esenler ve İstanbul'umuz için bunlar tekrar geri getirilemeyecek kadar kıymetli eserler. Bir su terazisinin artık işlevi de kalmadığı için yenisinin inşa edilme şansı olmuyor. Bu yüzden az sayıda bulunan bu tarihi eserleri korumamız gerekiyordu. Bu konuda hızlıca, doğru adımın atılması bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.