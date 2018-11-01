"Osmanlı, mozaik değil ebrudur"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, "Osmanlı medeniyeti farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak şekilde yaşadığı bir anlayışı sağlamıştır. Osmanlı yaşam biçimi bir mozaik değil bir ebrudur. Medeniyet anlayışınız neyse bunu sanatınıza da yansıtıyorsunuz." dedi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından düzenlenen, "Saraylar" temasının işlendiği "1. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu", Edirne'de başladı.
Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, Osmanlı Devleti'nin içinde barındırdığı farklı din, dil ve kültürdeki toplumlarla ebru eseri özelliği taşıdığını söyledi.
Osmanlı medeniyetinin ortak yaşama kültürünü geliştirdiğini ve bu sayede uzun yıllar çok geniş alanlarda hüküm sürdüğünü vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:
"Osmanlı medeniyeti farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak şekilde yaşadığı bir anlayışı sağlamıştır. Osmanlı yaşam biçimi bir mozaik değil bir ebrudur. Medeniyet anlayışınız neyse bunu sanatınıza da yansıtıyorsunuz. Mozaikle ebru arasında fark vardır. Mozaik parçalardan oluşur ve tutkal tarafından birleştirilir. Tutkal bozulduğunda mozaik dağılır. Ancak ebru, farklı renklerin oluşturduğu ve birbiri içine girdiği, birlikte bir desenin oluştuğu, birbirinden ayrılamayan bir sanattır. Onun için medeniyetiniz neyse kültürünüze, sanatınıza, yaşam biçiminize o yansır. Osmanlı medeniyeti de farklı medeniyet ve kültürlerinden kendine değer katmıştır. Osmanlı medeniyetinden herkes kendinden bir değer gördüğü için Osmanlıyı sahiplenmiştir. Bu durumda Osmanlı'nın Avrupa'dan Hindistan'a kadar uzanmasındaki en büyük etkenlerden biridir."
Osmanlı saraylarının medeniyetin inşasında önemli rol oynadığını anlatan Özdemir, "Osmanlı medeniyetini kuran aslında Edirne Sarayı'dır. İstanbul'u fetheden medeniyet Edirne'de kurulmuştur. Bu medeniyet öyle bir aşamaya gelmiş ki Roma ve Bizans'tan daha üst seviyelere yükselmiş. İstanbul'un fethini hazırlamış ve Osmanlı'nın imparatorluk olma yolunu açmıştır." ifadelerini kullandı.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne'nin tarihi, kültürü ve yapısıyla Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir olduğunu kaydetti.
Osmanlı'dan miras medeniyetin iyi anlaşılarak geleceğe taşınması gerektiğini dile getiren Tabakoğlu, "İki önemli eksiğimiz var. Biri bilgi biri de öz güven. Yaşadıklarımızı, tarihimizi bilirsek öz güvenimiz gelişir ve ecdadımızdan daha iyisini yapmak için uğraşırız. Osmanlı'yı en iyi anlatacak şehir Edirne'dir. Sadece tarihi eser sayısı açısından, yaşadıklarıyla bulundurduklarıyla Edirne'dir. Bu ağır yük Edirne'ye bahşedilmiştir. Osmanlı anlatılacaksa Edirne'de anlatılacaktır." diye konuştu.
Sempozyum Başkanı TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ise Osmanlı Devleti'nin dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Osmanlı'nın izlerini fethettiği her yerde ve günümüzde görülebildiğini aktaran Hatipler, şöyle devam etti:
"Bilindiği gibi Osmanlı küçük bir beylikten çok kısa bir sürede dünya devleti olmayı Roma İmparatorluğu'ndan sonra Avrupa topraklarında ve Anadolu'da büyük bir medeniyet kurmayı başarmış bir devlettir. Bu devletin bir ucu Akdeniz'den Yemen'e, Güney Afrika'nın derinliklerine, Kuzey Afrika'dan Atlas Okyanus'una kadar uzanırken, diğer tarafta Kırım'dan Viyana'ya ve Adriyatik kıyılarına kadar uzanıyor. Bu medeniyetin içinde sayısız coğrafyalar, sayısız şehirler, sayısız camiler, köprüler ve saraylar vardır. Bunların tamamını değil, bir kaçını saymaya kalksak zaman yetmez. Bu medeniyetin izlerinde Kudüs'te 400 yıldır kesintisiz süren kardeşçe yaşam ve Endülüs'ten kovulanlara dostça bir misafirperverlik vardır."
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne'nin Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Sempozyum kapsamında Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu'nda; İsmet Keten'in tuğra, Ethem Baymak'ın resim ve Rasim Sezen'in ise fotoğraf sergisi açıldı.
Sempozyumun açılışına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Sempozyum, yarın sona erecek.
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