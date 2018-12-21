Osmanlı mutfağı ABD'nin başkenti Washington'da tanıtıldı

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinlikte, ünlü Türk şefi Yunus Emre Akkor Osmanlı mutfağını tanıttı.

Etkinlikte Türk şef Yunus Emre Akkor, Osmanlı yemeklerinden örnekler hazırladı, "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri" başlıklı sunum yaptı. Etkinliğe katılan Amerikalılar ve bölgede yaşayan Türkler, Osmanlı zamanında yaygın olan bazı Türk yemeklerini yaparak birbirlerine ikram etti.

Şef Akkor, sunumu sırasında, Ortadoğu bölgesinde, Arap yarımadasında ve Türkiye coğrafyasında çok ciddi bir yemek kültürü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Avustralyalı Burt Fenner şöyle diyor; 'Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar fiilen bu yüzyılda yaşamaya devam etmiyorsa da Osmanlı mutfağı, yemekleri, mutfak teknikleri ve kullanılan malzemeleriyle, tüm dünyada Osmanlı mutfak imparatorluğu olarak yaşamaya devam ediyor.' Osmanlı mutfağının genel özelliği aslında, sağlıklı bir mutfak. Türkler Orta Asya'dan geldiklerinde, Anadolu'ya geçişleriyle beraber sadece et, yoğurt ve peynir yemeyi bırakmışlar ve Anadolu'da buldukları çeşitli ırmaklardaki balıkları çeşitli sebzelerle karıştırmayı ve sebze yemeyi öğrenmişlerdir."