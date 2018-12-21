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Osmanlı mutfağı ABD'nin başkenti Washington'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 07:15 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü Türk şefi Yunus Emre Akkor, Osmanlı mutfağını tanıttı - Şef Akkor: "Tabii ki kendi kültürümüzün mutfağımıza ciddi bir etkisi olsa da yemeği en önemli kılan şey coğrafyasıdır. Toprakları, tarihsel derinliği, coğrafi, iklimsel çeşitliliği Anadolu'yu eşsiz bereketli kılıyor. Anadolu'nun yaşam biçimi, şekli yemekle çok örtüşüyor" - Yunus Emre Enstitüsü Washington DC Müdürü Halid Bulut: "600 yıl büyük bir kıtaya hükmetmiş Osmanlı devletinin mutfağı da bir çok coğrafyada kendini hissettiriyor. Bugün Amerika'da bunu uygulamalı bir şekilde göstererek, Amerikan toplumu ile Osmanlı mutfağını buluşturduk"

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinlikte, ünlü Türk şefi Yunus Emre Akkor Osmanlı mutfağını tanıttı.

Etkinlikte Türk şef Yunus Emre Akkor, Osmanlı yemeklerinden örnekler hazırladı, "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri" başlıklı sunum yaptı. Etkinliğe katılan Amerikalılar ve bölgede yaşayan Türkler, Osmanlı zamanında yaygın olan bazı Türk yemeklerini yaparak birbirlerine ikram etti.

Şef Akkor, sunumu sırasında, Ortadoğu bölgesinde, Arap yarımadasında ve Türkiye coğrafyasında çok ciddi bir yemek kültürü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Avustralyalı Burt Fenner şöyle diyor; 'Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar fiilen bu yüzyılda yaşamaya devam etmiyorsa da Osmanlı mutfağı, yemekleri, mutfak teknikleri ve kullanılan malzemeleriyle, tüm dünyada Osmanlı mutfak imparatorluğu olarak yaşamaya devam ediyor.' Osmanlı mutfağının genel özelliği aslında, sağlıklı bir mutfak. Türkler Orta Asya'dan geldiklerinde, Anadolu'ya geçişleriyle beraber sadece et, yoğurt ve peynir yemeyi bırakmışlar ve Anadolu'da buldukları çeşitli ırmaklardaki balıkları çeşitli sebzelerle karıştırmayı ve sebze yemeyi öğrenmişlerdir."

Beylikler döneminden sonra, Selçuklu ile birlikte yemek kitabı yazarlarının, doktorlar olduğu bilgisini veren Akkor, 13. yüzyılda Derviş Nidai'nin çocuk beslenmesiyle ilgili yemek makalesi bulunduğunu kaydetti.

Şef Akkor, 15. yüzyılda 4. Murat'ın hekim başı olan ve "en büyük Osmanlı hekimi" diye anılan Muhammed Mahmud Bin Şirvani'nin de bir yemek kitabı yazdığını vurguladı.

Etkinlik sonunda, AA muhabirine konuşan Akkor, sunumun çok keyifli geçtiğini, katılımcıların, yemeklerin yapılışı ve tarihiyle ilgili her şeyi not aldıklarını söyledi. Etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirten Akkor, "İnanıyorum ki bu ilgi, tüm dünyaya yayılarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Akkor, kendisinin daha çok Osmanlı mutfağı araştırmalarıyla tanındığının altını çizerek, "Ama şunu söylemek istiyorum; yemek aslında çok milliyet olgusu taşıyan bir şey değildir. Tabii ki kendi kültürümüzün mutfağımıza ciddi bir etkisi olsa da yemeği en önemli kılan şey, coğrafyasıdır. Toprakları, tarihsel derinliği, coğrafi, iklimsel çeşitliliği Anadolu'yu eşsiz bereketli kılıyor. Anadolu'nun yaşam biçimi, şekli yemekle çok örtüşüyor." dedi.

YEE Washington DC Müdürü Halid Bulut ise amaçlarının, Türk kültür ve tarihini dünyaya tanıtmak olduğunu, bu etkinlikle, Osmanlı mutfağını Amerikalılarla buluşturduklarını belirtti.

Bulut, "Yunus Emre Enstitüsü, bir çok ülkede Türk kültür ve tarihini tanıtmak adına faaliyetler yapıyor. Bunun en büyük ögelerinden biri de mutfağımız. 600 yıl büyük bir kıtaya hükmetmiş Osmanlı devletinin mutfağı da bir çok coğrafyada kendini hissettiriyor. Bugün Amerika’da bunu uygulamalı bir şekilde göstererek, Amerikan toplumu ile Osmanlı mutfağı buluşturduk." ifadelerini kullandı.

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