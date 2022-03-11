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Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Çeşm-i Nigar Çorbası

11.03.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofralarda farklı bir tat, alternatif arayanlar için Osmanlı mutfağının sevilen yiyeceği çeşm-i nigar çorbası tarifine haberimizde yer verdik. Ramazan yaklaşırken sofranızda yer verebileceğiniz çeşm-i nigar çorbasını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Çeşm-i nigar çorbası baharatlı bir çorbadır.

Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Çeşm-i Nigar Çorbası

Osmanlı mutfağına ait çeşm-i nigar çorbası, pratik tarifiyle farklı tat arayanlar için uygun seçenek. Terbiyeli mercimek çorbası olarak da bilinen çeşm-i nigar çorbasını çok beğeneceksiniz. Her mutfakta bulunacak malzemelerden yapılan çeşm-i nigar çorbasında mercimek kullanılıyor. İşte çeşm-i nigar çorbası tarifi ve malzemeleri...

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

  • 1 bardak kırmızı mercimek
  • 1 tatlı kaşığı Kuru nane
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1, 5 litre sıcak su
  • Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 limon suyu
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı Toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı Pul biber

Osmanlı mutfağından gelen lezzet: Çeşm-i Nigar Çorbası

ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Kuru soğanı doğrayın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun. Soğanlar renk aldığında unu ilave edin ve karıştırın. Sonrasında yıkanıp süzülen mercimeği ilave edin, karıştırın. Suyuda ekleyip mercimekler yumuşayana dek 30 dakika pişirin. Önce orta ateşte kaynatın sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin. Mercimekler piştiğinde tuz ekleyin ve çorbayı pürüzsüz kıvam alana dek blenderdan geçirin.

Çorba pişerken bir kasede sosu hazırlayın. Kaseye yumurta sarısı, limon suyu ve sütü alıp çırpın. Limon sulu ise yarısını kullanın. Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve yeniden kaynayana dek karıştırın. Çorba kaynadığında 2-3 dakika daha pişirin, ocaktan alın. Sosunu hazırlamak için tavaya tereyağı, toz kırmızı biber, kuru nane ve pul biberi alın, karıştırın. Kavrulduğunda çorba tenceresine boşaltın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...


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