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Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Mekke Hac ve Umre Müessesesi Başkanlığı, yurtdışından gelen hac kafilelerine yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında şehrin farklı bölgelerinde, içerisinde son peygamber Hazreti Muhammed'in kabrindeki örtü ile Osmanlı'dan kalma parçanın da bulunduğu Kabe örtülerinin yer aldığı tanıtım sergileri açıyor.

Biri de müessesenin merkezinde yer alan sergi, hac sezonunda dünyanın dört bir yanından şehre gelen hac kafilelerine Mekke ve Medine'deki önemli dini mirastan örnekler sunuyor.

Hac kafilesi başkanları ve temsilcilerine yönelik sergide, işlemeli Kabe örtüleri ile Hazreti Muhammed'in kabr-i şerifinde (Hücre-i Saadet) yer alan örtülerin sergilendiği bölüm dikkati çekiyor.

Medine'de son peygamber Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'in işlemeli yeşil ve kırmızı örtülerinden birer parçanın yer aldığı bölümde ayrıca Osmanlı döneminden kalma Kabe kapısı üzerindeki örtüden bir parça ile farklı dönemlere ait Kabe örtülerinden örnekler bulunuyor.

Sergide ayrıca, zemzem suyunun çıkarılmasını ve işletilmesini sağlayan Zemzemi ailesinden de temsilciler konuklara zemzem ikram ediyor.

Evlerde kullanılan gereçlerin ve Mekkelilerin giydiği kıyafetlerden örneklerin yanı sıra sergide Mekkeli kadınların yağlı boya Kabe resimleri de bulunuyor. Sergiyi gezen yabancı konuklara şehri tanıtıcı hediyeler veriliyor.

ZEMZEM İŞLETMESİNDEN 300 AİLE SORUMLU

Sergide konuklara zemzem ikram eden Zemzemi ailesi üyesi Hüseyin Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı soydan 300 ailenin bir araya gelerek bir büro altında hacılara zemzem suyu temin ettiğini söyledi. Süleyman, tek merkezden şişelenen zemzemin tüm hacılara dağıtıldığını aktardı.

Sergiyi gezen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım da zemzemin mübarek bir su olduğunu belirterek, "Bu suyun buradaki dağıtımını, işletmesini ve hacılara ikramını Zemzemi ailesi dediğimiz, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın zamanından beri devam eden bir aile yapıyor. Bir şirket oluşturmuşlar, hacılara beşer litre gönderiliyor." dedi.

Sergiye ilişkin bilgi veren Cidde Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Bahattin Akyön de Mekke Hac ve Umre Müessesesi Başkanlığının, Mekke'ye yurt dışından gelenlere sergi açarak şehrin tanıtımını yaptığını söyledi.

Akyön, Hac Müessesesinin gerek hacıların havaalanından transferleri ve otele yerleştirilmeleri gerekse sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hizmet sunduğunu, bir yandan da şehri tanıttığını kaydetti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Mekke umre Hac Kabe örtüsü

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