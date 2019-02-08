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Osmanlı Ocakları 91 derneği bir çatı altında toplayarak federasyon olma kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, 91 dernekle bir çatı altında toplanarak federasyon kurma kararı aldıklarını açıkladı.Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada Osmanlı medeniyetini yaşayıp, yaşatmak amaçlı kurulmuş 91 derneğin bir çatı altında bir araya gelerek federasyon kuracağını belirterek, "Haksız kim olursa olsun sen haksızsın diyeceğiz.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, 91 dernekle bir çatı altında toplanarak federasyon kurma kararı aldıklarını açıkladı.
Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada Osmanlı medeniyetini yaşayıp, yaşatmak amaçlı kurulmuş 91 derneğin bir çatı altında bir araya gelerek federasyon kuracağını belirterek, "Haksız kim olursa olsun sen haksızsın diyeceğiz. Hiçbir siyasi parti veya kamu kurumundan asla emir almayacağız. Menfaat veya çıkar ilişkileri için hiçbir hamle yapmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek ölçülerde temsil noktası olan Cumhurbaşkanlığı makamını her ölçüde her zorlukta ölümüne savunup hiçbir hainin ne laf uzatmasına ne de mahrem dokusuna müdahalesine izin vermeyeceğiz. Türkiye düşmanlarına düşman olacağız. Dostlarına dost olacağız. Osmanlı padişahlarına, Atatürk’e ve Erdoğan’a aynı ölçülerde sahip çıkıp ebediyete kadar cumhurbaşkanlarımıza yine aynı ölçülerde hep sahip çıkacağız” dedi.
Oluşan yeni federasyonla gücün yüz kat daha fazlalaştığını ifade eden Canpolat, “Bu güce ne bir mahrem elinin değmesine izin vereceğiz ne de aramızda bir hain barındıracağız. Ne mutlu Türk olana değil, ne mutlu Türk’üm diyenlerden olacağız. Alevi kardeşlerimizin Allah ve onun resulü Hazreti Muhammed, onun velisi ve vekili Hazreti Ali ölçülerinde Ehlibeyt sevgisiyle hak yol İslam ışığında olduklarını, yani müminlik ölçülerinde herkese anlatacak, birlik üreteceğiz. Kürt ve diğer etnik kimlikli kardeşlerimizin Salahaddin Eyyübi çizgisinde o ruh ve manada ümmet anlayışıyla kardeşane bir samimiyetle sarılacak, yine beraberlik üreteceğiz. Solcu, sağcı ve diğer etnik kimliklerin tamamına saygı duyup, gayrimüslimlere Osmanlı dönemindeki huzur ve hoşgörüyü yeniden gösterip, ecdadımızın özde izinde olduğumuzu tüm dünyaya yeniden göstereceğiz. Tüm bu ve diğer değerler üzerine inşa edilmiş yeni dünya sisteminde yerini her alanda alan Osmanlı Ocakları Federasyonumuz öncelikle vatanımıza, tüm asker ve polislerimize, tüm siyasi partilerimize, tüm etnik kimlik taşıyan vatandaşlarımıza, tüm bu ülkede ve tüm dünyada yaşayan insani duygu taşıyan canlıların ve barışçılların tamamına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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