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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat: ’’Şer güçlere karşı ‘Türkiye İttifakı’’ şarttır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat şer güçlere karşı ‘Türkiye İttifakı’ şart olduğunu bildirdi.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat şer güçlere karşı ‘Türkiye İttifakı’ şart olduğunu bildirdi. Osmanlı Ocakları tarafından düzenlenen ‘Türkiye İttifakı’ programında konuşan Canpolat, ’’Tek millet, tek Bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinde ve çizgisinde birleşmek zorundayız” dedi.
İçte ve dışta tehditler en üst sınıra ulaştığını bildiren Kadir Canpolat, ülkesini seven herkesin siyasi tercihlerini bir kenara bırakarak Türkiye İttifakı’na sımsıkı sarılması gerektiğini belirterek, “Cephede gözle görünmeyen savaşlar var. Bunların bir adım ötesi meydan muhaberesi olacağı gözükmektedir. Bu yüzden şer ittifaklarına karşı Türkiye İttifakı artık elzem bir hal almıştır. Bu anlamda Cumhur İttifakına duyduğumuz samimiyeti bir adım öteye taşımalı ve Türkiye İttifakında buluşmalı yerli ve milli mücadelemize ülkemizde tüm siyasileri ve tüm vatandaşları kucaklamak devam etmek gereklidir. Bu doğrultuda Vatan Partisi’nin gençlik yapılanması olan Öncü Gençlik teşkilatlarının faaliyetlerine Osmanlı Ocakları Federasyonu katılım sağlayarak Türkiye İttifakı için ilk adımı atmıştır. Buda karşılık görmüş, milliliği yaşamış, ruhunu yeniden kendi milletiyle şerh etmiş, toplumsal barışı harekete geçirmiş, ülkemizdeki değerlere dikkat çekmiş, yeniden Çanakkale ruhunun oluşumunu tesis etmiş ve aynı ölçülerde öncü gençlikte karşılığını bulmuştur. Devlet Başkanımız Erdoğan’ın Türkiye İttifakına katkı sağlayacak ilk adımdan sonra 19 Nisan’da resmi Twitter sayfasından ’’2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizzati kendisidir” dedi.
Ülkenin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket edilmesi gerektiğini bildiren Canpolat, “Birileri bizi eleştiriyor diye biz bu doğru yoldan asla sapmayacağız. AK Partili MHP’’li CHP’li, BBP’li, Vatan Partisi, Ülkü Ocakları, Alpere Ocakları, gibi tüm yurda mal olmuş duyarlı STK’ları bu ittifak içinde görmeyi arzu ediyoruz. Birleşirsek güçlü, ayrılırsak yok olacağız.Türkiye artık yeni sürece girmiştir. Bu sürecin adı Türkiye İttifakı’dır. Şimdiden hayırlara vesile olmasını dilerim’’ dedi.

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