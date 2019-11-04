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Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Canpolat’tan, Bülent Arınç’a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın KHK ile görevinden ihraç edilenlerle ilgili açıklamalarını eleştirdi.Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, katıldığı bir televizyon programında Bülent Arınç’ın KHK ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Canpolat’tan, Bülent Arınç’a tepki

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın KHK ile görevinden ihraç edilenlerle ilgili açıklamalarını eleştirdi.
Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, katıldığı bir televizyon programında Bülent Arınç’ın KHK ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Programa Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Türkiye Gençlik Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Yıldırım Gençer ve Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal da katıldı. Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Muhammet Mehdi Yazar’ın yaptığı açıklamaya göre Canpolat programda şunları söyledi:
"Bülent Arınç, KHK mağdurlarını gördüğünde yerde yüreğinin burkulduğunu, ne kadar üzüldüğünü ifade ederek, güya KHK ile ihraç edilenlere sahip çıkma gayretiniz, anormal halleriniz toplumda yeni bir infiallere neden oluyor. Biz sizin niyetinizi anladık. FETÖ ile aşırı ilişkisi olan damadınızı kurtararak toplumu zaten yeteri kadar gerdiniz. Toplumun nefretini kazandınız. Bu davranışınızla gerçekten mağdur olanlara mı sahip çıkıyorsunuz, yoksa FETÖ’cülere mesaj mı veriyorsunuz? Merak etmeyin yanınızdayım mı diyorsunuz? KHK mağdurlarını biz zaten biliyoruz. Devletimiz buna bir çözüm bulmak için uğraşıyor. Bunun hızlanması gerektiğini de söylüyoruz. Bu konuda da her türlü desteği veriyoruz. Ama sizin canhıraş bir şekilde birdenbire KHK’den ihraç edilmiş FETÖ’cüleri savunmanız akıllara bin bir soruyu birden getirdi. Yoksa mağdurları savunma bahanesiyle FETÖ’cülere mesaj mı veriyorsunuz? Çünkü bütün kamuoyu şahittir ki aynı hassasiyeti 15 Temmuz gecesi şehit olanlara ve gazilerimize göstermediniz. Hangi şehidimizin mezarı başında dua ettiniz? Hangi şehit ailesini ziyaret ederek gönüllerini aldınız? Birkaç tane örnek verebilir misiniz? Hangi gazimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dediniz? Bütün KHK’ları aynı kefeye koyarak FETÖ’cü hainlerin avukatlığını yapmak, siz değil dahil kimsenin haddi değildir. Kimsenin böyle bir hakkı da yoktur. Buna izin de vermeyeceğiz. Onlarca ameliyat geçiren Kahramankazanlı Mustafa Zorova ile hiç tanışabildiniz mi? Tanımazsınız. Çünkü sizin alanınız çok başka. Ama ne kadar FETÖ’cü terörist varsa tanır ve savunursunuz. Çünkü siz onların Bülent ağabeyisiniz. FETÖ alçağına methiyeler düzenlerdiniz. FETÖ’cü alçakları masum göstererek onları meşrulaştırma çabasında olmanız, yine toplumda büyük bir infiale neden olmuştur. Şu kadarını söyleyeyim bu milletin öfkesinden korkmalısınız. Yeter artık düşün bu milletin yakasından. Bundan dolayıdır ki, aziz milletimizin geleceği, ülkemizin varlık ve bekası için her türlü siyasi görüşten etkili isimlerin yer alacağı FETÖ ile Mücadele Platformu kuruyoruz. Kurma çalışmalarına başladık. Derdimiz siyaset yapmak, siyasi bir paye kazanmak olmadığını bizi tanıyan herkes bilir. Derdimiz, FETÖ’cü ihanet şebekesini ülkemizden yok edinceye kadar mücadele etmek olacak.”

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