HABER

Osmanlı Ocaklarından Binali Yıldırım’a tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Federasyonu İstanbul teşkilatları, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan toplantıya katılan Osmanlı Ocakları, tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım’a destek olacaklarını açıkladı.

Osmanlı Ocaklarından Binali Yıldırım’a tam destek

Osmanlı Ocakları Federasyonu İstanbul teşkilatları, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan toplantıya katılan Osmanlı Ocakları, tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım’a destek olacaklarını açıkladı. Osmanlı Ocakları Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın selamlarını Binali Yıldırım’a ileten Osmanlı Ocakları teşkilatları, Yıldırım’la istişarede bulundu.
Osmanlı Ocakları Genel Merkez Yöneticisi AR-GE Başkanı Serkan Kurnaz, Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, yardımcısı Cahit Celayır ve Üniversitelerden sorumlu temsilciler katıldığı görüşmede federasyon olarak İstanbul’da Cumhur İttifakına tam destek sözü verildiği bildirildi.

Osmanlı Ocaklarından Binali Yıldırım’a tam destek

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyorZonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor
Vatandaşların tansiyonu ölçüldüVatandaşların tansiyonu ölçüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.