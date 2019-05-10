Osmanlı Ocaklarından Binali Yıldırım’a tam destek

Osmanlı Ocakları Federasyonu İstanbul teşkilatları, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a destek amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapılan toplantıya katılan Osmanlı Ocakları, tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım’a destek olacaklarını açıkladı. Osmanlı Ocakları Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın selamlarını Binali Yıldırım’a ileten Osmanlı Ocakları teşkilatları, Yıldırım’la istişarede bulundu.

Osmanlı Ocakları Genel Merkez Yöneticisi AR-GE Başkanı Serkan Kurnaz, Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, yardımcısı Cahit Celayır ve Üniversitelerden sorumlu temsilciler katıldığı görüşmede federasyon olarak İstanbul’da Cumhur İttifakına tam destek sözü verildiği bildirildi.



