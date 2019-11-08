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Osmanlı Ocakları’ndan Diyarbakır annelerine Yılın Cumhuriyet Kadını plaketi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 10:44 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Başkanı Ebru Tülin Canpolat, “Cumhuriyet kadını demek, Diyarbakır’da HDP binası önünde kar, yağmur demeden evlatlarını teröre kafa tutarak istemektir, Şalcı Bacı gibi dikilmektir, Nene Hatun gibi cepheye cephane taşımaktır” dedi.Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Başkanı Ebru Tülin Canpolat, yaptığı açıklamada Diyarbakır annelerine yılın Cumhuriyet Kadını Plaketi vereceklerini belirtti.Diyarbakır annelerinin acılarına ortak olunması gerektiğini belirten Canpolat, “Bir anne olarak bir başka anneyi anlamak pek mümkündür.

Osmanlı Ocakları’ndan Diyarbakır annelerine Yılın Cumhuriyet Kadını plaketi

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Başkanı Ebru Tülin Canpolat, “Cumhuriyet kadını demek, Diyarbakır’da HDP binası önünde kar, yağmur demeden evlatlarını teröre kafa tutarak istemektir, Şalcı Bacı gibi dikilmektir, Nene Hatun gibi cepheye cephane taşımaktır” dedi.
Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Başkanı Ebru Tülin Canpolat, yaptığı açıklamada Diyarbakır annelerine yılın Cumhuriyet Kadını Plaketi vereceklerini belirtti.
Diyarbakır annelerinin acılarına ortak olunması gerektiğini belirten Canpolat, “Bir anne olarak bir başka anneyi anlamak pek mümkündür. Tüm vatandaşlarımız kalplerinden evlatlarının terör kurbanı olduğunu bir düşünsünler. O zaman bu feryat eden kan ayaklıların çilesini bir nebze de olsa anlaya bilirler. Cumhuriyet kadını demek, evladını törenden ve her türlü kötülükten kurtaran demektir. Lüks giyinmek, eğlenceden diğer eğlenceye koşmak ve ülkesini dış devletlere karşı savunmasız bırakıcı davranışlar yapmak cumhuriyet kadınlığı değildir, olsa olsa bu bir rezilliktir. Cumhuriyet kadını demek, Diyarbakır’da HDP binası önünde kar, yağmur demeden evlatlarını teröre kafa tutarak istemektir, Şalcı Bacı gibi dikelmektir, Nene Hatun gibi cepheye cephane taşımaktır. TGT Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ile birlikte Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın almış oldukları bu kararı yerine getirmek biz kadınların işidir. En yakın zamanda Diyarbakır’a giderek yapılacak bir konferansla bu analarımıza ayrı ayrı plaket vereceğiz. Onlara derdimizi anlatmayacağız, dertlerini dinlemeye gideceğiz” şeklinde konuştu.

Osmanlı Ocakları’ndan Diyarbakır annelerine Yılın Cumhuriyet Kadını plaketi

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