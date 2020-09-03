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Osmanlı Ocaklarından evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 1 yıldır oturma eyleminde olan ailelere destek ziyaretinde bulundu.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019’dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan aileler, eylemlerinin 1’inci yılında.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 1 yıldır oturma eyleminde olan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019’dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan aileler, eylemlerinin 1’inci yılında. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve beraberindeki heyet, ailelere destek ziyaretinde bulundu. Pandemi tedbirleri alınarak içeri alınan grup, gül dağıtarak yanlarında olduklarını belirtti.
Grup adına açıklamada bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadri Canpolat, HDP Diyarbakır il binası önünde gururlu, haklı mücadele veren annelerin olduğunu ifade etti. Bu eylemin temsilcisi haline gelen Ayşegül Biçer’in telefonu üzerine geldiklerini kaydeden Başkan Canpolat, “Sizlerin de buraya gelmenizi davet ediyoruz. Biz yeminliyiz, milletimizi birleştireceğiz. Kandıranları değil, kananları birleştireceğiz” dedi.
Grup, pandemi tedbirleri alınarak yapılan ziyaretten sonra alandan ayrıldı.

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