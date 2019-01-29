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Osmanlı Ocaklarından, Osmanlı Devleti’nin 720’nci yıl dönümü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 02:00 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 720’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Canpolat, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 720’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birbirinden ayrı görülmemesi gerektiğini belirtti.Osmanlı Devleti’nin, 623 yıl boyunca insanlığa huzuru ve kardeşliği aşıladığını ifade eden Canpolat, "Varlığını Selçuklu’da bulmuş şanlı ruh, 1299’da Bilecik’in Söğüt ilçesinde 27 Ocak 1299’da kurulmuştur.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 720’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Canpolat, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 720’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birbirinden ayrı görülmemesi gerektiğini belirtti.
Osmanlı Devleti’nin, 623 yıl boyunca insanlığa huzuru ve kardeşliği aşıladığını ifade eden Canpolat, "Varlığını Selçuklu’da bulmuş şanlı ruh, 1299’da Bilecik’in Söğüt ilçesinde 27 Ocak 1299’da kurulmuştur. İzlediği hoşgörü ve adalet politikalarıyla kısa süre de sınırlarını genişletmiş, 15. yüzyılda Roma imparatorluğuna son verip yeniçağ başlatan Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda ise dünyanın en büyük devleti haline gelmiştir. 623 yıl boyunca, tarihte insanlık adına, hoşgörü adına, ahlak adına abidevi sistemiyle insanlığa barışı, huzuru ve kardeşliği aşılamıştır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti’nin bugüne kadar dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devleti olarak kabul edilmesi bizim ne kadar güçlü bir devlet ananesinden, töresinden geldiğimizi göstermektedir" dedi.
Hz. Muhammed’in müjdesi ve fetih suresinde geçen ayetler üzerine kurulmuş bir devlet olması, inançlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, hoşgörü ilkeleri ön planda, Ertuğrul Gazi’nin idealist görüşü ve Osman Bey’in rüyasının Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkin olduğunu vurgulayan Canpolat, "1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı’nın borçlarını ödeyerek Osmanlı Devleti’nin borçlarına sahip çıktığı gibi, milli ve manevi değerlerine de sahip çıktığını göstermiştir. Önce Selçuklu sonra Osmanlı şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim varlığımızı ve bütünlüğümüzü temsil etmektedir. Hiçbir gücün bu devletleri birbirinden ayrı görmesine bölmesine yok etmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:
"Önümüzde yapılacak olan referandumla, kendi kültürüyle barışmış kendi köklerinden esasen oluşmuş bir devlet, idare sistemi ile yeniden büyük Türkiye olma ümidiyle 27 Ocak 1299 kuruluş tarihli Osmanlı Devleti’nin 720’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun bu anlamda Cumhuriyete sahip çıkan tüm Osmanlı torunlarına selam olsun".

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