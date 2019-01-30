HABER

Osmanlı Ocaklarının "kırmızı yelek eylemi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Federasyonu Uluslararası Başkanlığından Sorumlu Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, "İYİ Parti ile ittifak yapıldığı gerekçesiyle CHP Kocaeli İl Başkanlığı yöneticilerinin Osmanlı Ocaklarının FOX TV önünde kırmızı yelekle yaptığı eylemine benzer bir eylem yapması bizlere ümit veriyor” dedi.Osmanlı Ocakları Federasyonu Uluslararası Başkanlığından Sorumlu Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, Türkiye karıştırmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye’de ve Dünyanın her yerinde yaşayan Türk milletine çağrıda bulunduğunu belirterek, "1808’den bu yana 1923 elimize geçen fırsatı yeniden elde etmiş durumdayız.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Uluslararası Başkanlığından Sorumlu Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, "İYİ Parti ile ittifak yapıldığı gerekçesiyle CHP Kocaeli İl Başkanlığı yöneticilerinin Osmanlı Ocaklarının FOX TV önünde kırmızı yelekle yaptığı eylemine benzer bir eylem yapması bizlere ümit veriyor” dedi.
Osmanlı Ocakları Federasyonu Uluslararası Başkanlığından Sorumlu Teşkilat Başkanı Melih Göğebakan, Türkiye karıştırmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye’de ve Dünyanın her yerinde yaşayan Türk milletine çağrıda bulunduğunu belirterek, "1808’den bu yana 1923 elimize geçen fırsatı yeniden elde etmiş durumdayız. Mustafa Kemal Atatürk hangi niyet ve gaye ile milletimize hizmet ettiyse bu günde ülkemizi yönetenler aynı niyet ve gaye ile ölümüne hizmet mücadelesi veriyor. Hepimiz aklımızı başımıza almalıyız. Bugün sağcı, solcu, alevi, sünni yok, insanlığın ihtiyaç duyduğu Türkiye var. Bu ülke uğrana ölmek var" dedi.
Türk milletinin ülkesi uğruna birbiriyle barışmak zorunlu olduğunu ifade eden Göğebakan, ülke için dünyanın her yerinde fedakarlık edecek aziz Türk insanı olduğunu belirterek şöyle dedi:
"CHP içinde aklı selim kardeşlerimize var. Sarı yelek eylemleri için çağrıda bulunanlara bizimle beraber kırmızı yeleklerle ülkemizin yanında durmaları bizleri duygulandırmıştır. Çanakkale ruhu yeniden diriliyor. CHP’de yapılan bu kırmızı yelekler ümit ediyorum ki CHP’nin yeni dönemini başlatacaktır. Muhalefeti iktidarı bir olarak ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermeden, kavgalarımızı başka zamanlara öteleyerek, tartışmalarımızı gizli tutarak ülkemizin geleceği için çocuklarımızın daha özgür ve müreffeh yarınları için, kendi iyiliğimiz için ülkemizin yöneticilerinin yanında olup bu zor süreçlerde yek vücut olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bununla beraber Sokak çağrıları yapanlara uymamamız gerekiyor. Genel Başkanımız Kadir Canpolat’ın öncülüğünde kırmızı yeleklerle FOX TV önünde yapılan eylemleri desteklercesine CHP’li bazı üye ve yöneticilerinin İYİ Parti ile olan ittifakı protesto etmek için giyindikleri kırmızı yeleklerle, yerli ve milli mesaj verdiklerini ve bu zor süreçte ’Sarı Yelekliler’e karşı kırmızı yelek giyerek sokak çağrılarına bir yerde karşı çıktıklarını görüyor ve ülkemiz adına umutlarımızı daha da yeşertiyoruz. Bu tür desteklerin devamını diliyorum."

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest- 2019 için Uludağ'a akın etti5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest- 2019 için Uludağ'a akın etti
Güney Koreli turist Hayong’dan Türk askerine teşekkürGüney Koreli turist Hayong’dan Türk askerine teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.