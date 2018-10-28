HABER

Osmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Balkan Savaşı'na katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'na ait, şehit ve gazi sancaktar askerlerin kanının bulunduğu, 'kanlı sancak, sergilendiği Türk İslam Eserleri Müzesi'nde büyük ilgi görüyor.

Osmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Balkan Savaşı'na katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'na ait, şehit ve gazi sancaktar askerlerin kanının bulunduğu, 'kanlı sancak, sergilendiği Türk İslam Eserleri Müzesi'nde büyük ilgi görüyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1912-13 yıllarında Balkan Savaşı'na katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'nın, üzerinde şehit asker ve gazi olan sancaktar askerlerinin kanlarının bulunduğu sancak, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Tarihi Selimiye Cami Külliyesi'ndeki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen, üzerinde Kelime-i Tevhid ve Fetih suresinin ilk ayetinin bulunduğu gümüş püsküllü sancağın, 2013 yılında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nca restorasyonu yapıldı. Askerlerin kanlarının bulunduğu kısımlar, belirli olacak şekilde restore edilen sancak, Türk askerinin sancağına ne denli bağlı olduğunu gösteriyor.
​Edirne Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kanlı sancağın, Türk ordusunun kanının son damlasına kadar çok önem verdiği bayrağına sahip çıktığının göstergesi olduğunu söyledi. Hacıoğlu, "Kanlı sancak, 8 Ekim 1912'de başlayan ve 1913'de devam eden Balkan Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nun 174'üncü Alayı'nın kullandığı sancaktır. Sancak, etrafı gümüş püsküllerle çevrili, üzerinde Kelime-i Tevhit ve Fetih süresinin ilk ayeti bulunmaktadır. Bu sancağı en önemli kılan özellik ise savaştan kalma kan izlerini hala sancağın üzerinde olmasıdır. Bunun anlamı da şudur, Türk insanı, Türk ordusu kanının son damlasına kadar, çok önem verdiği bayrağına ve sancağına sahip çıktığının göstergesidir. Bu sancak uzun süre böyle durunca deforme olmuştur, 2013 yılında Genelkurmay Başkanlığımız tarafından restore edildikten sonra tekrar müzemize verilmiştir. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde en çok ilgi çeken obje, bu kanlı sancaktır. Gaza odamızda bulunmaktadır ve o savaşın izlerini canlı hatıra olarak üzerinde bulundurduğu için gelen ziyaretçilerimizi oldukça duygulandırmaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Osmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgiOsmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgiOsmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgiOsmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgi

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Genç kız şikayetçi oldu! Gizli bölmede saklanan baba yakalandıGenç kız şikayetçi oldu! Gizli bölmede saklanan baba yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuşDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

Tahmazoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı

Tahmazoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı

Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

Cumhuriyeti işaret diliyle kutladılar

Cumhuriyet'in koca çınarları hep onurlu hep gururlu

Cumhuriyet'in koca çınarları hep onurlu hep gururlu

Kocaeli’de binler Cumhuriyet için koştu

Kocaeli’de binler Cumhuriyet için koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.