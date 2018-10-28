Osmanlı Ordusu'nun 'kanlı sancağı'na yoğun ilgi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Balkan Savaşı'na katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'na ait, şehit ve gazi sancaktar askerlerin kanının bulunduğu, 'kanlı sancak, sergilendiği Türk İslam Eserleri Müzesi'nde büyük ilgi görüyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1912-13 yıllarında Balkan Savaşı'na katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'nın, üzerinde şehit asker ve gazi olan sancaktar askerlerinin kanlarının bulunduğu sancak, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Tarihi Selimiye Cami Külliyesi'ndeki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen, üzerinde Kelime-i Tevhid ve Fetih suresinin ilk ayetinin bulunduğu gümüş püsküllü sancağın, 2013 yılında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nca restorasyonu yapıldı. Askerlerin kanlarının bulunduğu kısımlar, belirli olacak şekilde restore edilen sancak, Türk askerinin sancağına ne denli bağlı olduğunu gösteriyor.

​Edirne Kültür Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kanlı sancağın, Türk ordusunun kanının son damlasına kadar çok önem verdiği bayrağına sahip çıktığının göstergesi olduğunu söyledi. Hacıoğlu, "Kanlı sancak, 8 Ekim 1912'de başlayan ve 1913'de devam eden Balkan Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nun 174'üncü Alayı'nın kullandığı sancaktır. Sancak, etrafı gümüş püsküllerle çevrili, üzerinde Kelime-i Tevhit ve Fetih süresinin ilk ayeti bulunmaktadır. Bu sancağı en önemli kılan özellik ise savaştan kalma kan izlerini hala sancağın üzerinde olmasıdır. Bunun anlamı da şudur, Türk insanı, Türk ordusu kanının son damlasına kadar, çok önem verdiği bayrağına ve sancağına sahip çıktığının göstergesidir. Bu sancak uzun süre böyle durunca deforme olmuştur, 2013 yılında Genelkurmay Başkanlığımız tarafından restore edildikten sonra tekrar müzemize verilmiştir. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde en çok ilgi çeken obje, bu kanlı sancaktır. Gaza odamızda bulunmaktadır ve o savaşın izlerini canlı hatıra olarak üzerinde bulundurduğu için gelen ziyaretçilerimizi oldukça duygulandırmaktadır" dedi.