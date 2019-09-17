"Osmanlı padişahları birer Ahi önderiydi"

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devletinin kuruluş dönemindeki tüm padişahların birer Ahi önderi olduğunu söyledi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahiliğin Osmanlı Devletinin kuruluşundaki etkilerinin fazla bilinmediğini belirtti.

Ahiliğin 12 ve 13'üncü yüzyıllarda Anadolu'da siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve askeri alana etki etmiş büyük bir sistem olduğunu vurgulayan Öztürk, Osmanlının kurulması ve büyümesinde de temel dinamikler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Şeyh Edebali'nin Kırşehir'de yaşadığını ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin en büyük yardımcısı olduğunu hatırlatan Öztürk, daha sonra bir Ahi önderi olarak Bilecik ve Eskişehir gibi dönemin uç bölgelerine gittiğini anlattı.

Öztürk, Şeyh Edebali'nin açtığı zaviyede, Söğüt ve Domaniç bölgesinde aşiretiyle yaşayan Osman Gazi'yi bir Ahi önderi olarak yetiştirdiğini, daha sonra kızını onunla evlendirdiğini dile getirdi.