"Osmanlı payitahtı"nın tarihi camilerinde itikafa girdiler

CEM ŞAN - "Osmanlı payitahtı" Bursa'da ramazanın son 10 günü camilerde itikafa giren vatandaşlar, nefislerini Allah'ın evinde terbiye etmenin huzurunu yaşıyor.

Hazreti Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikaf, "İbadet veya başka bir gaye için bir yerde kendini tutmak, kalmak; insanlardan tenha bir yerde kalmak, bir şeye bağlanmak ya da ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilme" olarak tanımlanıyor.

Ramazanın son günlerinde camilere kapanan vatandaşlar, bayramın ilk gününe kadar 24 saatlerini ibadete ayırıyor.

Bursa Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerde itikaf için 114 cami belirlendi. Bunlar arasında özellikle tarihi ibadethaneler ilgi görüyor.

İtikafa giren yüzlerce kişi, günlerini vakit ve teravih namazlarını cemaatle kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek değerlendiriyor. Bu vatandaşların iftar ve sahur yemeklerini ise hayırseverler karşılıyor.

İl Müftüsü İzani Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itikafın Hazreti Muhammed'in bizatihi uyguladığı ve vefat etmeden önce de bunu iki katına çıkardığı bir ibadet olduğunu söyledi.