Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

Geçmişi Selçuklular dönemine kadar uzanan geleneksel el sanatı "sim sırma" işlemeciliği, Kahramanmaraş'ta ustaları tarafından sürdürülüyor. Genellikle bitki motiflerinin stilize edilmesiyle oluşan sim sırmada gül, lale ve karanfil sık kullanılan motifler arasında yer alıyor. Sim sırma bindallı başta olmak üzere dekorasyondan giyime, çeyizlerden Kur'an-ı Kerim kaplarına ve türbe örtüsü olan puşidelere kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü de bölgenin geleneğini geleceğe taşımak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda enstitüde "sim sırma"dan üretilen çantalara, sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi arttı. ABD'de bir modacının dikkatini çeken "yaşam çiçeği, lotus" motifli sim sırma işlemeli çanta, talep üzerine ABD'ye gönderildi.

Yapılan görüşmelerin ardından ABD'li modacıyla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde bir tasarım projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları bölgenin geleneğini geleceğe taşımak üzere adı Maraş işi olan işlemelerden tasarım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Tasarımlarda doğal deri ve keçe alt yapıları kullanmaya başladıklarını anlatan Aslantürk, bu kapsamda birçok çantanın yanı sıra Maraş işiyle dekore edilmiş bir çanta tasarımı yaptıklarını ifade etti.

'İLGİ ÇEKİCİ BULUNDU' Aslantürk, enstitünün saraciye atölyesinde doğal deri üzerine geleneksel yöntemde elde Maraş tekniğiyle desenleme yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu ürünü sosyal medyadan paylaştık. Hem Türkiye'de hem de Amerika'da iş yapan kadın bir moda tasarımcısının ilgisini çekti ve bizimle iletişime geçti. Çantanın üzerine 'yaşam çiçeği lotus' isimli bir desen işlemiştik. 'Yaşam çiçeği lotusun' temeli ilk çağa kadar dayanıyor. Hayat enerjisinin belirli bir noktada toplanmasını sağlayan bir desen olduğu söyleniyor. Semavi dinlerde bu desenin yeri var. Tasarımımızda hem böyle bir antik bir desen hem de geleneğine uygun bir işleme ve temelinde de doğal bir malzeme olunca ilgi çekici bulundu. Çantayı Amerika'ya modacıya gönderdik."

'MARAŞ İŞİ AMERİKA KITASINDA' Söz konusu modacıyla iletişimlerinin devam ettiğini belirten Aslantürk, önümüzdeki yaz döneminde ABD'li modacıyla bir tasarım projesi gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti. Aslantürk, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Maraş işi ve doğal malzemelerle yaptığımız tasarımlardan elde edeceğimiz koleksiyonu daha sonrasında seri üretimi yapılabilecek giysiler haline dönüştüreceğiz. Bu çalışmalar gerçekleşirse Maraş işi Amerika kıtasında dikkat çekici ve önemli bir tanıtım fırsatı bulmuş olacak. Maraş işinin dünya çapında tanıtılıyor olması bizim yapabileceğimiz işlerin en uç noktalarından bir tanesidir. Bu tanıtım bizim için önemli bir fırsat."