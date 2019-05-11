Osmanlı Sarayı'nda iftar menüsü

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - Et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva, tarihi ve tarifi ile dikkat çekiyor. Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Dilistan Shipman, bütün bir ramazan boyunca şeker kaybı yaşayanlar için et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva yemeğinin tarihi ve tarifini anlattı.

Bir yanda kuzu eti, bir yanda meyveler… Ramazan ayında vücudun tüm ihtiyacını karşılayacak protein ve vitamin dolusu bir Osmanlı yemeği 'Zirva'… Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor. Et ve meyvelerin bir arada kullanılması dolayısıyla Osmanlı Saray Mutfağı kadar Mevlevi mutfağı izleri de taşıyor.