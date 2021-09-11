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Osmanlı savaş gemisine ait! Su altındaki miras gün yüzüne çıkıyor

11.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün bilimsel danışmanlığında ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında Muğla’nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında bulunan Osmanlı savaş gemisine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Yaklaşık 24 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen batık geminin içerisinde, humbaralar (el bombası), tüfekler, mermiler, barutluklar, patlamış demir top gülleleri ve bir kılıca ulaşıldı.

Osmanlı savaş gemisine ait! Su altındaki miras gün yüzüne çıkıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği ile yürüttüğü ‘Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras (TUBEP)’ çalışması kapsamında yaptığı bilimsel çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Foça açıklarında Koca Piri Reis Araştırma Gemisi ile yürütülen çalışmalarda, 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen savaş gemisi batığı keşfeden heyet; şimdi de Muğla’nın Datça ilçesinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen Osmanlı dönemine ait bir savaş gemisinin kalıntılarına ulaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün bilimsel danışmanlığında ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi başkanlığında yürütülen su altı kazısında dalış yaparak, batık geminin son durumunu inceledi.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş ve batığın ayrıntılı plan çalışmalarını yapan Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Kızıldağ’dan bilgi alan Bakan Ersoy, su altı kazılarında Türkiye’nin dünyada ilk sırada yer aldığını söyleyerek, “Kazı sürelerini artırmamız, bu çalışmaları tamamladıktan sonra da dalış turizminde daha popüler olmamız gerekiyor. Yaptıkları çalışmalar nedeniyle hocalarımızı tebrik ediyoruz. Yaptığımız dalışta askeri amaçla kullanılan bir gemi olduğunu gördük. Hocalarımız kazı süreleri uzadıkça daha güzel keşifler yapacaktır” diye konuştu.

''PROJELER DEVAM EDECEK''

Projenin bilimsel başkanlığını yürüten DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş ise 18. yüzyıla ait bir Osmanlı dönemi batığı bulduklarını ifade ederek, “Geminin, Tunus, İskenderiye ve İstanbul’a uğradığını düşünüyoruz. Batıkta yer alan eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız sürüyor. Bilimsel ve teknik altyapısını üstlendiğimiz bu projeyi Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ederek bizlere çok büyük ayrıcalık gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği ile Türkiye karasularında yürüttüğümüz projeler devam edecek” açıklamasında bulundu.

Üniversite olarak, Türkiye’nin su altı kültürel miras haritasının oluşturulmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projeye emek veren DEÜ mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

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ÇOK SAYIDA ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU

  1. yüzyıla ait bir Osmanlı savaş gemisine ait olduğu düşünülen batıkta çok sayıda askeri mühimmat bulundu. Yaklaşık 24 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen batık geminin içerisinde, humbaralar (el bombası), tüfekler, mermiler, barutluklar, patlamış demir top gülleleri ve bir kılıca ulaşıldı. Ayrıca, gemi personelinin kullandığı pipolar, kaseler, tabaklar, tahta ve metal kaşıklar ile geminin mutfağına ait bakır kaplar ve kazanlar, alet kutusu ile seramik testi, amphora ve küp tarzı seramikler tespit edildi.

(İHA)

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