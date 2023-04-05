Osmanlı Şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu'dan dikkat çeken 'halifelik' açıklaması: Her ülkeden biri olabilir, 5 sene Endonezyalı, 5 sene bir Türk...

Sultan 5. Murad'ın torunu Osmanlı Şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu, HaberTürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Osmanoğlu, gazeteci Altaylı'nın "Osmanlı hayali görenlere, 'Osmanlı'yı canlandıracağız' diyenlere ne dersiniz? İmparatorluğun son neslini tanımış hem de batılı bir eğitim almış biri olarak bunlar olacak şeyler midir yoksa saçma hayaller midir?" sorusuna da yanıt verdi. Osmanoğlu, "Bence olacak bir şey değil bu dünyada. Artık bunun olması için

biz yine büyümeliyiz çok güçlü olmalıyız şimdilik onu görmüyorum öyle bir gücümüz yok" dedi.

"HER ÜLKEDEN BİRİ OLUR"

Programda halifelik konusu da açıldı. Altaylı'nın "Halifelik en güçlü İslam ülkesi hangisiyse onun hakkıydı. O güç olmadığı zaman 'halifelik' lafının bir anlamı var mı? Araplar Osmanlı'ya ihanet ettiğinde halifelik Osmanlı'daydı. Yarın Türkiye'de biri 'Ben halifeyim' dese Araplar onu tanır mı?" diye sordu. Osmanoğlu ise "Zannetmiyorum sözünü geçiremezsen anlamı yok. Şimdi kim olsun ki yok halife kim en güçlü. Türkiye'de bir halife olmalı mı derse olmalı derim ama 'Halife kim olmalı?' derseniz; nasıl katolikler seçiyor. Her ülkeden biri olur 5 sene Endonezyalı 5 sene Pakistanlı 5 sene bir Türk olur. O zaman bir böyle İslam'ın adını kirleten

bir olay organizasyon olursa onlara 'höt' diyecek birisi olmalı" ifadelerini kullandı.

