HABER

"Osmanlı Seyyahlarının Dünya Fuarları İzlenimleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Semra Horuz: - "Osmanlıların gezerken en çok dikkatini çeken şey, kısa süre önce Osmanlı toprakları içinde yer alan Cezayir ve Tunus gibi ülkelerin de fuarlarda pavyon kuruyor olmasıydı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Semra Horuz, dönemin İstanbul Şehremini (belediye başkanı) Ömer Faiz Efendi'nin Avrupa'daki fuarları gezerken aldığı notları paylaşarak, "Osmanlıların gezerken en çok dikkatini çeken şey, kısa süre önce Osmanlı toprakları içinde yer alan Cezayir ve Tunus gibi ülkelerin de fuarlarda pavyon kuruyor olmasıydı." dedi.

Horuz, dünya fuarları mirasını inceleyen "Teşhir" program serisi kapsamında "Avrupa Ortasında, Osmanlı Pavyonunda: Osmanlı Seyyahlarının Dünya Fuarları İzlenimleri" başlıklı bir konuşma yaptı.

Semra Horuz, 1851'de Londra'daki Büyük Sergi'den itibaren Osmanlı seyyahlarının dünya fuarları izlenimlerini anlattığı konuşmasında, araştırma serisine verilen "Teşhir" isminin 1680'den bugüne kadar yazılı olarak kullanılan Arapça kökenli bir sözcük olduğunu, "belirlenmiş" ve "tanınmış" anlamlarına geldiğini kaydetti.

Horuz, "teşhir" kelimesinin şehir, meşhur ve şöhret kelimeleriyle birebir ilgili olduğunu belirterek, "Gördüğümüz bütün bu fuarların, müzelerin, sergilerin sadece paylaşmak veya sunmakla değil, endüstriyel modernleşmenin getirdiği tüketim kültürüyle, hatta biraz da pazarlamayla ilgili olduğunu buradan anlıyoruz." diye konuştu.

Avrupa'yı anlamak için 20'den fazla Osmanlı seyyahının tek başlarına yaptıkları seyahatlere değinen Horuz, "Özellikle Avrupa hakkında malumat ve mütalaa yapacağız yani bilgi aktaracağız ve yorum yapacağız diyerek yola çıkıyorlar." dedi.

Horuz, dönemin İstanbul Şehremini Ömer Faiz Efendi'nin Osmanlı Padişahlarından Sultan Abdülaziz ile birlikte Avrupa'daki fuarları gezerken yazdığı notlardan bazılarını okuyarak, "Osmanlıların gezerken en çok dikkatini çeken şey, kısa süre önce Osmanlı toprakları içinde yer alan Cezayir ve Tunus gibi ülkelerin de fuarlarda pavyon kuruyor olmasıydı." ifadesini kullandı.

Ömer Faiz Efendi'nin Avrupa fuarlarından yaşadığı bir olayı paylaşan Horuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biri elinde bir haritayla geliyor ve diyor ki 'Adana civarında nerelerde ne tarımı yapılır biz öğrendik elimizde bir harita var. İsterseniz makinalarımızı size verelim siz de bize tarım yapmamıza izin verin' diyor. Ömer Faiz adamı geçiştiriyor ama sonra 'O haritadan bizde var mı pek emin değilim' diyor."

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
Biga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldıBiga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldı
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Fuar konuşma osmanlı Ömer Haiz Efendi salt Semra Horuz Teşhir

En Çok Okunan Haberler

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin silahlı kavgası kamerada!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.