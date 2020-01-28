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Osmanlı silahları sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ’Osmanlı Silahları’ sergisi açıldı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ’Osmanlı Silahları’ sergisi açıldı.Sergide, Osmanlı Devleti zamanında ve Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanında kullanılmış tüfek, tabanca, ok ve yay ile birbirinden farklı tasarımla üretilmiş tarihi silahlar yer alıyor."Sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"Osmanlı Silahları Sergisi açılışında konuşan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, "Burada ecdadımızın milli mücadelede kullandığı silahlar sergileniyor, hepsi ince işçilikle yapılmış, birçoğu o günden bugüne sapasağlam duran birçok eser.

Kahramanmaraş’ın 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ’Osmanlı Silahları’ sergisi açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ’Osmanlı Silahları’ sergisi açıldı.Sergide, Osmanlı Devleti zamanında ve Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanında kullanılmış tüfek, tabanca, ok ve yay ile birbirinden farklı tasarımla üretilmiş tarihi silahlar yer alıyor.

"Sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"
Osmanlı Silahları Sergisi açılışında konuşan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar, "Burada ecdadımızın milli mücadelede kullandığı silahlar sergileniyor, hepsi ince işçilikle yapılmış, birçoğu o günden bugüne sapasağlam duran birçok eser. Kahramanmaraş’ımızın Milli Destanı’nın 100’üncü yılında güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

"Ecdadımızın hatıralarını yaşatıyoruz"
Kögderkut Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Mustafa Mengür ise "Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 100’üncü yılını anıyoruz. Bu etkinliğe desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığımıza, Kahramanmaraş Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize ve Sivil Toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum. Buraya geleneksel ok, yay, kılıç, kalkan ve Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda kullanılan silahlarımızı, tabancalarımızı getirdik. Güzel bir sergi olduğuna inanıyorum. Şu an sergi alanımızda 12 adet silahımız, 14 adet tabancamız, 8 adet yayımız, 5 adet kılıcımız, çok sayıda okumuz ve alp elbiselerimiz var. Aynı zamanda alp kıyafetlerini giymiş genç arkadaşlarımız bulunuyor. Alplerimizle geldik ecdadımızın hatıralarını yaşatıyoruz. Bütün Kahramanmaraş halkımızı bu sergiye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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