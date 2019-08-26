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Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:09 | Son Güncelleme

Ordulu deri ustası Şekip Duran, Osmanlı döneminde askerler tarafından kullanılan ve üzerinde ‘Asakir-i Şahane’ yazısı bulunan kemerin aynısını eski usullere uygun olarak teknolojik alet kullanmadan el işçiliği ile yeniden üretiyor.Ordulu 53 yaşındaki deri ustası Şekip Duran, bir derici arkadaşını ziyaret ettiği esnada yerde bulunan artık deri parçası ile kendine anahtarlık yaptı.

Ordulu deri ustası Şekip Duran, Osmanlı döneminde askerler tarafından kullanılan ve üzerinde ‘Asakir-i Şahane’ yazısı bulunan kemerin aynısını eski usullere uygun olarak teknolojik alet kullanmadan el işçiliği ile yeniden üretiyor.
Ordulu 53 yaşındaki deri ustası Şekip Duran, bir derici arkadaşını ziyaret ettiği esnada yerde bulunan artık deri parçası ile kendine anahtarlık yaptı. Hobi olarak başladığı işi geliştiren Duran, el işçiliğini konuşturup eski usullere göre deriden eşyalar üretmeye başladı. Eski ustaların çalışma koşullarına göre deriye şekil veren Duran, askerlik yıllarında gördüğü üzerinde Asakir-i Şahane yazısı ve ay-yıldız bulunan, Çanakkale’de bazı askerler tarafından kullanılan kemer tokasını görünce duygulanıp aynısını üretmeye karar verdi. Duran, bütün işçiliği kendisine ait olan kemer ve tokasını el işçiliği ile üretiyor.

Asakir-i Şahane kemerinin yapımı 3 gün sürüyor
Üzerinde Asakir-i Şahane yazısı ve ay-yıldız bulunan kemer tokasını el işçiliği ile eski usullere göre yaptığını belirten Şekip Duran, “Çanakkale’deki askerlerimizin kullandığı, Türkçesi ‘şahane asker’ anlamına gelen bir kemeri gündeme taşımak hedefim. 4 senedir bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. Her türlü aşamasında da el işçiliğini kendim uyguluyorum. Kemer tokalarının bütün kalıptan yapılması, tokasındaki eskitmeler, pirinç üzerindeki tesviyelerin yapılması kendime aittir. Deriyi de 4 milimlik ham deriden kullanıyorum. Boyanmadan önce yağlanıyor, belirli işlemlerden geçiyor. Kurumada kaldıktan sonra diğer işlemler ve montajı yapılıyor. Yapımı yaklaşık 3 gün sürüyor” dedi.
Kemer tokasını ilk olarak Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde askerlik yaptığı esnada yapılan kazılarda gördüğünü ifade eden Duran, “Orada bir kazı sonucunda bu tokanın çıkış anını görmüştüm kazı esnasında. Bu beni etkilemişti ve askerliğimi orada yapmanın verdiği etki ile hepsi birleşince deri işine de girdikten sonra bu askeri palaskanın tekrar günümüze gelmesinde katkım olabilir mi diye işe başladım 4 sene önce ve sonrasında bu işe girdim” şeklinde konuştu.

“Hedefim gelecek nesillere ulaştırarak, ecdadımızı yad etmek”
Asakir-i Şahane kemerini bazı kesimlere ulaştırdığını ifade eden Duran, “Bunu devlet yetkililerinin de yardımıyla gündemde tutmak istiyorum. Bunun gelecek nesillere aktarılması ve ecdadımızın yad edilmesini istiyorum. Tek hedefim de budur” dedi.

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor

Osmanlı subaylarının kullandığı kemer teknoloji kullanılmadan yeniden üretiliyor
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