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Osmanlı Süs Tavuğu 10 bin liraya satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatı yapıldı.

Osmanlı Süs Tavuğu 10 bin liraya satıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatı yapıldı. ’Sultan tavuğu’, açık artırmayla 10 bin liraya satıldı.
İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatı İnegöl’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinde onlarca kişi İnegöl’e gelerek ilk süs tavuğu mezatına katıldılar. Sağlık kontrolünden geçirilen cins tavuklar, mezat alanına alınarak daha sonra görücüye çıkarıldılar. 200 lira ile 5 bin lira arasında fiyatları değişen çok sayıda cins süs tavuklarını görenler ilgiyle izlediler.
İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Talat Korkut, Türkiye genelinde 2019 yılının ilk mezatını İnegöl’de yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Amacımız Türkiye’de tavuk ırklarına sahip çıkmak ve yapılan etkinliklerle kaynaşmayı sağlamak. Türkiye’nin birçok ilinden İnegöl’e çok sayıda kişinin gelmesi bizleri gerçekten çok mutlu etti. 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatında Osmanlı tavuğu ilk olarak açık artırma usulü satışa çıkartıldı. Derneğin yararına yapılan satışta Osmanlı Süs Tavuğu 10 bin TL’ye satıldı."

Osmanlı Süs Tavuğu 10 bin liraya satıldı

Osmanlı Süs Tavuğu 10 bin liraya satıldı

Osmanlı Süs Tavuğu 10 bin liraya satıldı

Osmanlı Süs Tavuğu 10 bin liraya satıldı

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