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Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize: "Batının doğuya karşı ön yargılarını kırmak için savaşıyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kitapları dünyada en çok satanlar listesine giren Osmanlı Sultanı 5.

Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize: "Batının doğuya karşı ön yargılarını kırmak için savaşıyorum"

Kitapları dünyada en çok satanlar listesine giren Osmanlı Sultanı 5. Murad’ın torunu ünlü yazar Kenize Murad, batının doğu ülkelerine karşı bütün ön yargılarını kırmak hedefiyle kitaplarını yazdığını belirterek, “Bu yanlış anlaşılmaları ve ön yargıları kırmak için savaşıyorum” dedi.
Osmanlı hanedanının son temsilcilerinden olan ve kitapları satış rekoru kıran 5. Murad’ın torunu ünlü yazar Kenize Murad "Edebiyat ve Sürgün" konulu konferans vermek üzere İzmir’e geldi. Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David’in ev sahipliğinde, etkinlik öncesi basın toplantısı düzenleyen Murad, yazdığı kitaplarıyla batı ülkelerinde oluşan doğuya karşı ön yargıları kırmayı hedeflediğini söyledi. İzmir Fransız Kültür Merkezi La Cigale’de düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Kenize Murad, bugüne kadar 5 kitap yazdığını ve yazarlığa İran Devrimi sırasında karar verdiğini belirtti.

"Yanlış anlaşılmaları ve ön yargıları kırmak için savaşıyorum”
Batı ülkelerinde doğu ülkelerine karşı bir ön yargı olduğunu ve bu ön yargının her geçen gün azalmak yerine artığına dikkat çeken Murad, şunları söyledi:
"Batı’nın doğu ülkelerine karşı bütün ön yargılarını kırmak hedefindeyim. Kitaplarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Doğulu kadınlar daha az akıllı değil, daha alt tabakada değil, tüm doğulu erkekler çok eşli değil. Bu yanlış anlaşılmaları ve ön yargıları kırmak için savaşıyorum. Mesela doğulu kadınlar kendi hakları için büyük savaş veriyor, bunları anlatmaya çalışıyorum. En kötüsü de bu ön yargıların, yanlış anlaşılmaların günden güne azalması değil çoğalması. Dünya modernleştikçe bu ülkelere bakış daha ağır bir şekilde ön yargılara sahip oluyor. Elbette doğunun büyük kabahati var. Terörist eylemde bulunan kişiler ’Allah-u Ekber’ kelimesini telaffuz ettiklerinde, bu direkt Müslümanlıkla bağdaştırlığı için Müslümanlık kavramına karşı bir yargı oluşuyor. Teröristlerin insanları öldürmesi kabul edilemez ama kullandığı kelimelerin Müslümanlara karşı bir ön yargı ve antipati oluşturduğu konusu da gerçek. Bu tür terörist eylemleri yapanların Müslümanlıkla yakından uzaktan ilgisi yok. Bu dini yeterince tanımadıklarını, bilmediklerini düşünüyorum.”

“Türkiye, Suriyelilere kapılarını açarak cömert davrandı”
Türkiye’de yaşayan Suriyelilere de değinen Murad, "Türkiye’nin kapılarını açmakla çok cömert davrandığını düşünüyorum. Ancak bu çözüm değil. Politikacıların bu konuda çalışma yapması lazım. Burada kalanların bir çoğunun ülkesine geri dönmeyi istediğini düşünüyorum. Bu konuda politikacılar çalışmalı” dedi.
Sultan 5. Murad’ın torunu Selma Hanımsultan’ın kızı Kenize Murad, akşam da Fikirler Gecesi programına konuşmacı olarak katılacak.

Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize:

Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize:

Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize:

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