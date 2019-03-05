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Osmanlı Türkçesi Yarışması'nın Türkiye finali yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 22:12 | Son Güncelleme

Osmanlı Türkçesi Yarışması'nın Türkiye finali yapıldı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfının ortaklaşa düzenlediği Osmanlı Türkçesi Yarışması'nın Türkiye finali Ankara'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye finalinde, 10 ayrı ilden birinci olan gençler yarıştı.

Toplam 39 bin öğrencinin başvurduğu yarışmanın finalinde Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Sevdanur Güzel birinci, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tahsin Banguoğlu Yurdundan Davut Karalı ikinci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Fatma Ceren üçüncü oldu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun katıldığı yarışmanın Türkiye finalinde birinci olan öğrenciye 5 bin, ikinci olan öğrenciye 4 bin, üçüncü olan öğrenciye de 3 bin lira para ödülü verildi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Hayrat Vakfı Osmanlı Türkçesi Yarışması

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