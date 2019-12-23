MAGAZİN

‘Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi ’ raflarda

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.12.2019 15:05 | Son Güncelleme

Prof.

‘Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi ’ raflarda

Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşımın modernize yolculuğunun anlatıldığı Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi kitabı raflardaki yerini aldı.
Osmanlı tarihi üzerine kıymetli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın İstanbul’u merkeze alarak Osmanlı’nın son dönemlerinde deniz ulaşımının geçirdiği evreleri, Galata Köprüsü’nün hikâyesini ve Osmanlı topraklarında demir yollarının gelişim sürecini tüm yönleriyle ele aldığı Osmanlı’da Ulaşımın Modernleşmesi adlı kitabı Timaş yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Kitapta yer alan bilgilere göre, Osmanlı’da ulaşım ile haberleşme araç ve sistemleri, 19. yüzyıla kadar fazla bir değişime uğramadan gelmiş, bu alandaki esas değişim ve dönüşüm Sanayi Devrimi’nin ardından ortaya çıkan gelişmelerle yaşandı. Bir yandan okyanuslara dayanıklı ve süratli buharlı gemiler sayesinde uzak ve ulaşılmaz olan yerler yakınlaşırken bir yandan da inşa edilen demir yollarıyla kıtaların iç kesimleri de liman şehirleriyle irtibatlandırılır. Böylece değişimden büyük ölçüde bağımsız ve azade olan bu bölgelerdeki geleneksel yaşam büyük bir değişim geçirir. Bu durum, Sanayi Devrimi’nin seri ve ucuz fabrika ürünlerini kıtaların en iç ve kenarda kalmış köşelerine kadar ulaştırıp buralardaki geleneksel üretim tezgâhlarının ortadan kalkmasına ve Sanayi Devrimi’nin bu meydan okumasına karşı buralardaki devletlerin ve toplulukların kısmen kendilerini revize edip dönüştürmelerine yol açar. Bu bağlamda Osmanlı Devleti de Tanzimat dönemiyle hızlandırmış olduğu modernleşme hamlelerine deniz yolları ve demir yollarını da ilave ederek ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşmayı hedefledi.

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
“İstanbullular yılın en uzun gecesinde Artbat ile buluştu”“İstanbullular yılın en uzun gecesinde Artbat ile buluştu”
En uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimiEn uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Usta sanatçı Cüneyt Gökçer vefatının 10. yılında anıldı

Usta sanatçı Cüneyt Gökçer vefatının 10. yılında anıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni

Cinayete kurban giden kadınlara özel “409+8 Gün” Sergisi

Cinayete kurban giden kadınlara özel “409+8 Gün” Sergisi

“İstanbullular yılın en uzun gecesinde Artbat ile buluştu”

“İstanbullular yılın en uzun gecesinde Artbat ile buluştu”

En uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimi

En uzun gecede unutulmaz müzikal deneyimi

Enderun GO Takımı, Koreli hocanın taktikleriyle şampiyon oldu

Enderun GO Takımı, Koreli hocanın taktikleriyle şampiyon oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.