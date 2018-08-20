ÇORUM (AA) - Çorum'da, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan "arife duası" geleneği, kentteki esnaf ve sanatkarlarca yaklaşık 150 yıldır yaşatılmaya devam ediliyor.

Çeşitli meslek gruplarından esnaf ve sanatkarlar, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bir araya gelerek ülkenin birlik ve bütünlüğü, toplumun huzur ve refahı ile esnafın bereketli kazanç elde etmesi için dua ediyor.

Meşhur Çorum leblebisinin ustalarının dükkanları başta olmak üzere kentteki kalaycılar, hırdavatçılar, çilingirler, sobacılar, ve dikiciler gibi esnaf gruplarınca organize edilen dua etkinliğine kentin yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri ve toplumun çeşitli kesimlerinden kanaat önderleri de katılıyor.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen yaklaşık 2 asırlık gelenek, bu yıl Kurban Bayramı'nda da gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) öncülüğünde Oto Tamirciler Odası, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Dikici ve Kunduracılar Odası ile Toprak Sanayicileri Kooperatifi tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen dua etkinliklerinde Türkiye'nin dış güçlere karşı verdiği ekonomik mücadele için de dua edildi.