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Osmanlı'dan kalan kervansaray, mimarisiyle ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/İNCESU (Kayseri), ( DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 1660 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansaray, mimarisiyle dikkat çekiyor.

Osmanlı'dan kalan kervansaray, mimarisiyle ilgi görüyor

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/İNCESU (Kayseri), ( DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 1660 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansaray, mimarisiyle dikkat çekiyor. 359 yıldır ihtişamını koruyan kervansaray, ilçenin en önemli tarihsel sembollerinden biri olma özelliğine sahip.
Adana- Niğde- Kayseri ile Nevşehir- Ürgüp- Kayseri'yi birleştiren çağın önemli yollarından İpekyolu üzerindeki kavşakta yer alan, içinde çarşı, cami, medrese ve hamam bulunan kervansaray, 359 yıldır ihtişamını koruyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından özel işletmelere kiralanan kervansaray, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. 2011 yılında tamamlanan restorasyon ile tarihi ve kültürel etkinliklerin dışında yaz döneminde düğün salonu olarak da kullanılan kervansaray, ilçenin en önemli tarihsel sembollerinden biri olma özelliğini taşıyor.
'YETERİNCE TANITAMADIK'
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin güzergah itibariyle üç ana hattın içerisinde yer aldığını söyleyerek, "Adana-Mersin, Konya-Nevşehir ve Ankara-İstanbul yollarının içerisinde yer alır. Bizler yeni dönemde ilçemizi tüm Türkiye'ye tanıtmak için gayretler içerisinde olacağız. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansarayı yeterince tanıtamadık. Yeteri miktarda acentelerimiz ve turizm şirketlerimiz ile hareket ederek burayı Türkiye'ye tanıtacağız. Burası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış bir eserdir. Bir takım eksiklikleri var ama durumu gayet iyidir. Daha güzel bir pozisyona ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
'HALKIMIZIN HUZURUNA AÇTIK'
Kervansaray'ın işletmecisi Bülent Aykar ise yapıyı 8 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiraladıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Restorasyon süreci bitmiş haldeydi, ama biz de bir takım iyileştirmeler yaptık. İncesu'ya bir kafeterya ve düğün salonu olarak hizmet vermek istedik. Tarihimizi sevdiğimiz için burasını bir nefes alabilir bir hale getirmek için çalıştık. Düğün salonu olarak 8 yıldır işletiyoruz. Kervansaray'ın eski halini bilmiyoruz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa zamanında yapılmış. Burada kilitli olan bütün kapıları bizler halkımızın huzuruna açtık. Burası daha önce hayvan pazarı veya da araba pazarı olarak kullanıldı. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelenler burada düğünlerini yapıyorlar. Biz de o şekilde bu kervansarayın tanıtımını yapıyoruz. Yabancı turistlerin de gelmesini bekliyoruz."

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Osmanlı'dan kalan kervansaray, mimarisiyle ilgi görüyorOsmanlı'dan kalan kervansaray, mimarisiyle ilgi görüyorOsmanlı'dan kalan kervansaray, mimarisiyle ilgi görüyorOsmanlı'dan kalan kervansaray, mimarisiyle ilgi görüyor

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