Osmanlı'dan miras kalan tatlar okulda öğretiliyor

Osmanlı'dan miras lezzetlerin unutulmaması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yaşar, "Öğrencilerimize Osmanlı'dan gelen tarihi yemeklerimizi ayrıntılı olarak tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemekleri öğretmenlerimiz eşliğinde uygulamalı olarak yapıyorlar. Bizler bu yemeklerin unutulmaması ve geleceğe aktarılması yönünde büyük gayret sarf ediyoruz. Öğretmenlerimizin bu konuda büyük çabaları var. Öğrencilerimiz de derslerinde çok istekli. Atalarımızdan miras yemekleri, en iyi şekilde öğrenip meslek hayatlarında yapmak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyorlar." diye konuştu.

Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sefer Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan lezzetleri öğrencilere öğrettiklerini söyledi.

Öğrenciler derste, Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen fasulye dolmasından badem çorbasına, kaçamaktan cıllığa kadar birçok saray lezzetini konusunda uzman öğretmenlerden öğrenme fırsatı yakalıyor.

Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Bölümü öğrencileri, "Türk Mutfağı" dersinde Osmanlı'dan miras kalan, bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş yemekleri uygulamalı olarak yapıyor.

EDİRNE (AA) - Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve saray lezzetlerinin birçoğunun kaynağı olan Edirne'de, geleceğin şef adayları öğrenciler Osmanlı'dan miras kalan tatları yapmayı öğreniyor.

- "Hızlı yeme alışkanlığına karşı bu yemeklerin yapılması çok önemli"

Öğretmen İdris Kaytas ise Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getirdi.

Miras yemekleri şef adaylarına öğrettiklerini anlatan Kaytas, "Amacımız atalarımızdan kalan yemekleri, gelecek kuşaklara aktarmak. Bunun için bu yemekleri derslerimize koyduk ve uygulamalı olarak öğrencilerimize yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemeklerin nasıl yapıldığını ve nereden geldiğini öğreniyorlar. Osmanlı'dan günümüze miras kalan yemekler hem lezzetli hem de sağlıklı. Günümüzde hakim olan hızlı yeme alışkanlığına karşı bu yemeklerin yapılması çok önemli." dedi.

Öğrencilerden Şehri Demirkıran da eğitimini tamamladıktan sonra şef aşçı olmayı istediğini belirterek, "Burada Osmanlı'da ve geçmişte yapılan yemeklerin yapımını öğreniyoruz. Bunlar bizim mirasımız. Geleceğe aktarmalıyız." dedi.

Fulya Kara da, tarihi lezzetleri öğrenmenin meslek hayatları için önemli olduğunu kaydetti.

