HABER

Osmanlı'dan miras kalan tatlar okulda öğretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve saray lezzetlerinin birçoğunun kaynağı olan Edirne'de geleceğin şef adayları öğrenciler, Osmanlı'dan miras kalan yiyecekleri uygulamalı olarak yapıyor

EDİRNE (AA) - Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve saray lezzetlerinin birçoğunun kaynağı olan Edirne'de, geleceğin şef adayları öğrenciler Osmanlı'dan miras kalan tatları yapmayı öğreniyor.

Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Bölümü öğrencileri, "Türk Mutfağı" dersinde Osmanlı'dan miras kalan, bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş yemekleri uygulamalı olarak yapıyor.

Öğrenciler derste, Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen fasulye dolmasından badem çorbasına, kaçamaktan cıllığa kadar birçok saray lezzetini konusunda uzman öğretmenlerden öğrenme fırsatı yakalıyor.

- "Öğrencilerimiz çok istekli"

Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sefer Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan lezzetleri öğrencilere öğrettiklerini söyledi.

Osmanlı'dan miras lezzetlerin unutulmaması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yaşar, "Öğrencilerimize Osmanlı'dan gelen tarihi yemeklerimizi ayrıntılı olarak tanıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemekleri öğretmenlerimiz eşliğinde uygulamalı olarak yapıyorlar. Bizler bu yemeklerin unutulmaması ve geleceğe aktarılması yönünde büyük gayret sarf ediyoruz. Öğretmenlerimizin bu konuda büyük çabaları var. Öğrencilerimiz de derslerinde çok istekli. Atalarımızdan miras yemekleri, en iyi şekilde öğrenip meslek hayatlarında yapmak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyorlar." diye konuştu.

- "Hızlı yeme alışkanlığına karşı bu yemeklerin yapılması çok önemli"

Öğretmen İdris Kaytas ise Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getirdi.

Miras yemekleri şef adaylarına öğrettiklerini anlatan Kaytas, "Amacımız atalarımızdan kalan yemekleri, gelecek kuşaklara aktarmak. Bunun için bu yemekleri derslerimize koyduk ve uygulamalı olarak öğrencilerimize yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemeklerin nasıl yapıldığını ve nereden geldiğini öğreniyorlar. Osmanlı'dan günümüze miras kalan yemekler hem lezzetli hem de sağlıklı. Günümüzde hakim olan hızlı yeme alışkanlığına karşı bu yemeklerin yapılması çok önemli." dedi.

Öğrencilerden Şehri Demirkıran da eğitimini tamamladıktan sonra şef aşçı olmayı istediğini belirterek, "Burada Osmanlı'da ve geçmişte yapılan yemeklerin yapımını öğreniyoruz. Bunlar bizim mirasımız. Geleceğe aktarmalıyız." dedi.

Fulya Kara da, tarihi lezzetleri öğrenmenin meslek hayatları için önemli olduğunu kaydetti.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Fotoğraflar // Bakan Soylu, Yeşilay'ın  "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme" toplantısına katıldı Fotoğraflar // Bakan Soylu, Yeşilay'ın  "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme" toplantısına katıldı 
Uluslararası Astronomi Birliği’nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlanacakUluslararası Astronomi Birliği’nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Osmanlı lezzetleri öğrenciler saray mutfağı şef adayı öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Devlet Bahçeli parmağındaki yüzüğü anlattı! Dikkat çeken detay...

Kahvaltı sırasında gazetecinin dikkatini çekti! Bahçeli...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.