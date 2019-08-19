SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen ve Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemlerine şahitlik eden 612 yaşındaki "İnkaya Çınarı", gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde misafir ediyor.

Kuvvetli köklere ve uzun ömre sahip olmasından dolayı Osmanlı'nın kuruluşunda en önemli simgeler arasında bulunan çınar ağaçları, payitahtın dört bir yanında tarihe tanıklık ediyor.

Kentin "Yeşil Bursa" olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar arasında simgelerden olan Uludağ yolundaki 612 yaşındaki "İnkaya Çınarı", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği bulunan dünyaca ünlü İnkaya Çınarı, 13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl binlerce kişiyi yaklaşık 1,5 dönümlük gölgesinde ağırlıyor.

Tarihi çınar, adını aldığı 80 haneli İnkaya Mahallesi sakinlerinin de geçim kaynağı haline geldi.

Çınarı görmeye gelenler, mahallede yaşayanlar tarafından açılan hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor, bölgedeki kadınlar da gözleme ve el işi örgüleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.