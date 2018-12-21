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"Osmanlı'nın çekildiği coğrafyalar ihya olmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: - "Osmanlı'nın çekildiği hiçbir coğrafya şu ana kadar ihya olmamıştır. O coğrafyalarda bizi arıyorlar" - "Çok büyük bir ekseriyeti İslam coğrafyasında olmak üzere şu anda 120 binin üzerinde talebe Türkiye'de bulunuyor"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Osmanlı'nın çekildiği hiçbir coğrafya şu ana kadar ihya olmamıştır. O coğrafyalarda bizi arıyorlar." dedi.

Aydın, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Milletlerarası Münasebetlerde Üniversitelerin Önemi" konferansında yaptığı konuşmada, üniversitelerin önemli görevler üstlendiğini söyledi.

İletişim araçları ve ulaşım olanaklarının her şeyi yakınlaştırdığını belirten Aydın, "Bugün artık milletlerin, coğrafyaların buluşması tek bir memleketteymiş gibi olmak mecburiyetinde. Bu devlet için de millet için de geçerli. " diye konuştu.

Orta Doğu'da önemli sorunlar yaşandığını vurgulayan Aydın, "Dikkat edin dünyanın kaynayan kazanı Orta Doğu ve çevresidir. Bazen de Balkanlar'dır, Afrika'nın kuzey kısımlarıdır. Osmanlı'nın çekildiği hiçbir coğrafya şu ana kadar ihya olmamıştır. O coğrafyalarda bizi arıyorlar. Moldova'ya gittiğimizde bize Osmanlı'yı özlediklerini söylediler. 'Siz, buradan çekildikten sonra zulüm katliam ve sürgünler yaşadık' diyorlar. Biz hiçbir zaman imparatorluk olmadık." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın yüksek ücretlere üniversite eğitimi verdiğini dile getiren Aydın, şunları söyledi:

"Hangi ülkede yetişirseniz o ülkenin vatandaşısınızdır bir manada ve o ülkeye sempatiniz artar. 1950'den beri Amerika dünyaya yüksek tahsil adı altında adam yetiştirip gönderiyor. Bedava da yetiştirmiyor. Herkesten ciddi anlamda kaynak alıp eliyle yetiştiriyor. Yetiştirdiği insanlara dikkat edin, gittiği yerde ABD'ye hiç düşman olamıyor, adeta temsilcisi oluyor. Bu bir realitedir. Şu anda Amerika'ya okumaya gitmeye kalksanız senede 70 bin dolar para vereceksiniz. Ya siz vereceksiniz ya da devletiniz verecek."

Türkiye'ye son dönemde gelen yabancı öğrenci sayısının artmaya başladığına dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'ye dışardan talebe gelme işi eskiden beri var ama çok ciddi boyutlarda değildi. Son yıllarda politika olarak dışardan talebe getirmemiz teşvik edildi ve güzel de oldu. Çok büyük bir ekseriyeti İslam coğrafyasında olmak üzere şu anda 120 binin üzerinde talebe Türkiye'de bulunuyor. Öyle Amerika gibi 70 bin dolar kadar insafsız fiyatlara da değil. Bu öğrenciler o ülkelerin geleceği için fayda teşkil edecek. Türkiye'yi iyi tanıyan Türkiye ile hemhal olan nesiller olacak."

Ortak diplomanın önemli olduğuna işaret eden Aydın, "Ortak diploma gelecek nesillerin kendi aralarında daha çok tanışan ve görüşen bireyler olması açısından önemli diye düşünüyoruz. O nedenle ortak diplomayı önemsiyoruz. Dışardan gelen gençlerimize çok iyi eğitim imkanı sunuyoruz. Gittikleri yerlerde önemli görevlere geldiklerinde bizi mutlu ediyorlar." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesinin öncelikle Türk coğrafyasına açıldığını sözlerine ekleyen Aydın, "Daha sonra İslam coğrafyasına açıldık. Kazakistan'a Kastamonu Üniversitesi olarak ilk gittiğimizde üniversiteler 'biz size 1991-1992'de gelin dedik bize yukardan baktılar şimdi size ne oldu' dediler. Doksanlı yıllardaki bakışla bugünkü bakış çok farklı. O dönem bizde ciddi hatalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

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KASTAMONU Konferans Seyit Aydın

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