Osmanlı'nın doğduğu şehre özel klip

''Bilecik, önemli bir tarihi değere sahip, bizim de manevi duygular beslediğimiz bir şehrimiz. Bu minvalde görsel anlamda bir katkımız olsun istedik. Sayın Valimiz de bu konuda gerekli izinleri verdiler. Çekimlerimizin tamamlanmasının ardından kurgu ve montajını da bitirdiğimiz tanıtım filmimizi, hiçbir kar amacı gütmeden, bu toprakların değerini gelecek nesillere anlatabilmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla tamamlayıp, Bilecik Valiliğimize teslim ettik."

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