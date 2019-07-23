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Osmanlı'nın doğduğu şehre özel klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

Osmanlı'nın doğduğu şehre özel klip

İSTANBUL (AA) - Tarihte pek çok kavmin uygarlık ve egemenliğine sahne olan, aynı zamanda Osmanlı Devletinin kuruluş merkezliğini üstlenen Bilecik şehri adına özel klip hazırlandı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini 23 yaşındaki Hamza Peşteli'nin üstlendiği, 2 dakika 16 saniyelik videoda, Bilecik'in tarihi ve manevi değeri anlatılıyor.

Başta Söğüt olmak üzere Bilecik'in farklı ilçelerinde yaklaşık 10 gün boyunca gerçekleştirilen çekimler kapsamında, videoda Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Kuyulu Mescid, Saat Kulesi, Dursun Fakih Turbesi, Osmaneli Hagios Georgios (Aya Yorgi) Rum Kilisesi, Kayı Anıtı, Harmankaya Kanyonu, Kınık, Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı, Bozüyük Metristepe, göletler ve tarihi camilerin görüntüleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Peşteli, 3 kıtada 623 yıl hüküm süren Osmanlı Devletinin kurucularının geldiği ve yerleşerek cihan devletinin tohumlarını attığı Bilecik'i çok sevdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Bilecik, önemli bir tarihi değere sahip, bizim de manevi duygular beslediğimiz bir şehrimiz. Bu minvalde görsel anlamda bir katkımız olsun istedik. Sayın Valimiz de bu konuda gerekli izinleri verdiler. Çekimlerimizin tamamlanmasının ardından kurgu ve montajını da bitirdiğimiz tanıtım filmimizi, hiçbir kar amacı gütmeden, bu toprakların değerini gelecek nesillere anlatabilmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla tamamlayıp, Bilecik Valiliğimize teslim ettik."

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik osmanlı devleti

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