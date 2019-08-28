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Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Osman Gazi tarafından 1288'de Bizanslılardan fethedilen, 1299'da ilk hutbenin okutulduğu Karacahisar Kalesi'nde 5 yıllık aranın ardından yeniden çalışma yürütülüyor - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın devlet olmanın gerekliliklerinde hutbe okutma ve para basma izlerini taşıyor. Osmanlı, devlet olmak için teşkilatlanmaya burada başladı"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Osman Gazi tarafından 1288'de Bizanslılardan fethedilen, 1299'da ilk hutbe okutularak Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu Karacahisar Kalesi'nde kazılara yeniden başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Eskişehir Müze Müdürlüğü başkanlığındaki kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın bilimsel koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Bölgede 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı mekanın Karacahisar Kalesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz bünyesinde kaledeki kazılar yeniden başladı. Kazının başlamasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak'ın etkisi büyüktür. Biz de onların iradelerine ekibimizle destek veriyoruz. Bu kazıda bulunacak eserler ve materyaller geçmişimize ışık tutacak. Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın devlet olmanın gerekliliklerinde hutbe okutma ve para basma izlerini taşıyor. Osmanlı, devlet olmak için teşkilatlanmaya burada başladı."

Ahde vefanın önemini vurgulayan Çomaklı, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve kaleyi fetheden savaşçılar anısına Kur'an-ı Kerim okutmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Çomaklı, daha sonra kazıda görevli öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Eskişehir karacahisar kalesi

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