Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazılara başlandı

"Osmanlı, Türk tarihinde önemli yere sahip teşkilatlanmalardan bir tanesi. Onun da yaşam alanının başladığı yer bizim için önem arz ediyor. Bunların başında da Karacahisar Kalesi geliyor. Uzun yıllar burada çalışma yapılmış. En son arkadaşlarımız bu görevi devraldılar. Kazının başlamasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak'ın iradaleri söz konusu. Biz de ekibimizle destek veriyoruz. Burada bizim için önemli bir husus var o da bu kazıda bulunacak malzelemeler, dökümanlar geçmişimize ışık tutacak. Karacahisar Kalesi, Osmanlı'nın devlet olmanın gerekliliği olan para basma ve hutbe hutbe okutma izlerini taşıyan bir kale. Tarihçilerin söylediğine göre devlet olmak için teşkilatlanmaya buradan başlıyorlar. Aslında bizim bir hedefimiz var. Geçmişe dönük ahde vefayı da göstermemiz gerekiyor. Eğer bu kazı çalışmaları ilerlerse Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman bey ve kaleyi fetheden savaşçılar ruhuna da Kuran okutmayı planlıyoruz."

