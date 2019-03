Osmanlı’nın ilk harasında hipoterapi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koşu ve antrenörlük eğitimlerinin yanı sıra engelliler için terapi merkezi olarak da faaliyet gösteren Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yüksekokul yerleşkesine konaklama tesisi yapılması için destek sözü veren Varank, “Kalkınma ajansımız BEBKA eliyle, rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırmak için engellilere özel bir tesis kurarak, burayı dünyaya açmayı planlıyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmanlı döneminden bu yana at yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olan ve adını Osmanlı’nın ilk harasını kuran 2’nci Mahmut’tan alan ilçedeki Osmangazi Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu’na çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Varank, Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Çalışkan’dan hem okul hem de okul bünyesinde faaliyetlerini yürüten Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, “Burada gördüklerimden ben oldukça heyecanlandım. Burası hem meslek yüksekokulu hem de engellilere hipoterapiyle hizmet veren bir tedavi merkezi. Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Projesi vasıtasıyla hükümetimizin desteğiyle kurulmuş bir tesis. Burayı bir çekim merkezi haline getirmeliyiz. Engellilerimiz ve gazilerimiz buraya tedavi için geliyorlar ancak konaklama tesisi bulunmadığı için aynı gün ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bakanlık olarak; bu bölgeden sorumlu kalkınma ajansımız BEBKA eliyle rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırmak için engellilere özel bir tesis kurarak, burayı dünyaya açmayı planlıyoruz. Engelli ve gazilerimiz için özel olarak yapılacak bu tesis sayesinde hem bu bireylerin tedavi süreçlerine destek olunacak hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacaktır” dedi.

“Hem antrenörlük hem terapi”

Meslek Yüksekokulu Müdürü Çalışkan, okulda atlar için antrenör yetiştirdiklerini kaydederek, “Bunun yanı sıra turizm fakültesi öğrencilerinin atlı tur rehberi eğitimi var. Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin atçılık tesisini tanıma faaliyetleri var. İçinde bulunduğunuz tesis meslek yüksek okulu olarak her anlamda hem düz koşu hem antrenörlük hem de terapi merkezini bir arada bulunduran tek tesis” diye konuştu.

İşe yerleştirme yüzde 90

İki yıllık meslek yüksekokulu olarak 2007’den bu yana faaliyet gösteren okulun ardından işe yerleştirme başarısı yüzde 90’lar civarında seyrediyor. Hem Türkiye Jokey Kulübü hem de Binicilik Federasyonu ile çalışan okula, her sene 40-45 kadar öğrenci alınıyor. 7 gün 24 saat esasına göre eğitim verilen okul, 90 dönümlük bir arazide faaliyetlerini yürütüyor. Okulda, 11 farklı cinsten 23 at da eğitim çalışmalarında öğrencilere eşlik ediyor.

yerli ve milli antiserum

Yüksekokuldaki atlar, aynı zamanda bilimsel çalışmalarda da kullanılıyor. Akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlar, düşük dozlarda atlara enjekte ediliyor. Atlarda, zehre karşı oluşan, o zehri nötralize eden antikorlar oluşuyor. Bu antikorlar da atlardan plazma şeklinde alınıyor. Plazmalar ve içindeki değerli moleküller, okul dışındaki özel bir tesiste akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserumlara dönüştürülüyor. Burada yerli ve milli imkanlarla üretilen antiserumlar, yurt dışına satılarak, ithalatın da önüne geçiliyor.

Renkli anlar da yaşandı

Ziyaret sırasında Varank’a, “Atların kulaklarından anlayabilirsiniz ne yapabileceğini. Kulaklarını arkaya yatırdığı zaman sinirlenir” bilgisi verildi. Bir atı eliyle besleyen Varank, “Dişlerini inşallah yıkamışsındır” esprisi yaptı. Varank’ın bu sözleri kahkahalara neden oldu.

Varank’a Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile Cumhur İttifakı’nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı eşlik etti.

Bakan Varank ve beraberindekiler, atlar için antrenör yetiştiren okulda öğrencilerle de bir araya geldi.