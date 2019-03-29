Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu cami ibarete açıldı

Eskişehir’in Odunpazar ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi’nde Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi 1299 yılında yaptırılan ve ilk hutbenin okunduğu tek minareli Karacaşehir Camii, yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrilerek restorasyon çalışmalarına başlandı. Duvarları ve tavanı çöken cami 2 milyon lira harcanacak aslına uygun olarak restore edildi. Temeli yeniden yapılarak duvarları özel yöntemlerle güçlendirilen cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün ibadete açıldı. Restorasyondan sonra camideki ilk cuma namazına AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve mahalleli katıldı. Okunan mevlidin ardından cami içerisine sığmayan cemaat Cuma namazını bahçeye kurulan sedirler üzerinde kıldı.

'ÇOK GÜZEL VE SADE BİR RESTORASYON'

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Osman Bey'in adına ilk hutbenin okutulduğu cami olan Karacaşehir Camii’nin restore edilmesinin ardından ilk kez ibadete açıldığını söyledi. Avcı, "Burası hepinizin bildiği gibi Osman Bey adına ilk hutbenin okunduğu cami. Dolayısıyla kuruluş cami diyebiliriz. Çok güzel, sade bir restorasyon sürecinden sonra yeniden ortaya çıkarıldı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası tarihi özelliği itibariyle mübarek bir yer hayırlısı olsun" dedi.

Cami cemaatinden Hasan Yılmaz da, caminin çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, “Osmanlı’nın ilk hutbesi burada okundu. Dünyaya Osmanlı Devleti’nin kurulduğunu ilan etmişler. Daha önce kötü durumdaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etti. Şimdi çok güzel oldu ve ibarete açıldı. İçerisini çok beğendik, aslında uygun olarak tamamladılar" diye konuştu. Karacaşehir Mahallesi’nden Şükrü Uysal da caminin restore edilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Caminin durumu eskiden çok kötüydü. Tabanı dökülüyordu, duvarlarda büyük çatlaklar vardı. Büyük bir kısmını da çökmüştü. Restorasyonda duvarlar güçlendirildi, aslına uygun olarak yapıldı" dedi.