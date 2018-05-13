Osmanlıspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Osmanlıspor - Beşiktaş maçı, iki takım açısından da kritik öneme sahip. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, ligde kalmayı amaçlayan Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak. İşte Osmanlıspor - Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları... OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Cyle Larin OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



Dakika 6: Osmanlıspor, Serdar Gürler'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Tortol Lumanza'nın orta alanın solundan gönderdiği pas sonrasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serdar Gürler, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaparak Fabricio Agosto'nun altından topu filelerle buluşturdu.



Dakika 11: Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın ceza alanı içine ortasında Cyle Larin rakibinin üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın üzerine gitti.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı. Teknik direktör Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti. Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, bu bölgede Necip Uysal'ı oynatırken, kanatta görev yapan Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i, forvette de Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti. Larin ilk kez ilk 11'de Devre arasında Beşiktaş'a gelen Kanadalı Larin, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başladı. Larin daha önce Göztepe ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmişti. Beşiktaş formasıyla bir golü bulunan Larin, siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta ağları havalandırmıştı. Başkent deplasmanında siyah-beyazlı takımın kalesini Fabricio korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Medel ve Necip Uysal oluşturdu. Orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Ryan Babel forma giyerken, ileri uçta Larin şans buldu. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Tolga Zengin, Vagner Love, Alpay Çelebi ve Gökhan Töre yer aldı. Osmanlıspor'da 7 eksik Beşiktaş gibi cezalı ve sakat futbolculardan yana sıkıntı yaşan Osmanlıspor, bu kritik maçta 7 oyuncusundan faydalanamadı.