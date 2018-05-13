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Osmanlıspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının en kritik mücadelelerinden biri olarak Ankara'da oynanacak. Ligde şampiyonluk iddiası kalmayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Osmanlıspor karşısında 3 puan arıyor. Osmanlıspor ise ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Osmanlıspor - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu. Osmanlıspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde...

Osmanlıspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Osmanlıspor - Beşiktaş maçı, iki takım açısından da kritik öneme sahip. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, ligde kalmayı amaçlayan Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak. İşte Osmanlıspor - Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...

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OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ

Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Cyle Larin

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 6: Osmanlıspor, Serdar Gürler'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Tortol Lumanza'nın orta alanın solundan gönderdiği pas sonrasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serdar Gürler, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaparak Fabricio Agosto'nun altından topu filelerle buluşturdu.

Dakika 11: Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın ceza alanı içine ortasında Cyle Larin rakibinin üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın üzerine gitti.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı.

Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.

Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.

Teknik direktör Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti.

Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, bu bölgede Necip Uysal'ı oynatırken, kanatta görev yapan Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i, forvette de Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti.

Larin ilk kez ilk 11'de

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Kanadalı Larin, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başladı. Larin daha önce Göztepe ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmişti.

Beşiktaş formasıyla bir golü bulunan Larin, siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta ağları havalandırmıştı.

Başkent deplasmanında siyah-beyazlı takımın kalesini Fabricio korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Medel ve Necip Uysal oluşturdu.

Orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Ryan Babel forma giyerken, ileri uçta Larin şans buldu.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Tolga Zengin, Vagner Love, Alpay Çelebi ve Gökhan Töre yer aldı.

Osmanlıspor'da 7 eksik

Beşiktaş gibi cezalı ve sakat futbolculardan yana sıkıntı yaşan Osmanlıspor, bu kritik maçta 7 oyuncusundan faydalanamadı.

Başkent ekibinde cezalı Tiago Pinto ile sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Mehmet Batdal ve Raheem Lawal takımlarını yalnız bıraktı.

Osmanlıspor'da sevindirici tek haber ise Serdar Gürler'den geldi. Sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen milli futbolcu, Beşiktaş karşısında sahadaki yerini aldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişik yaptı.

Buz, Pinto, Musa Çağıran ve Sokol Cikalleshi'nin yerine Muhammed Bayır, Anıl Karaer ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü.

Kadroda ideal bölgesi forvet olan tek futbolcu Cikalleshi'yi yedek soyunduran Buz, 5'li savunmayla maça çıktı.

Osmanlıspor'un ilk 11'inde Zydrunas Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza, Adrien Regattin, Serdar Gürler ve Aminu Umar yer aldı.

Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında siyah-beyazlı taraftar, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Osmanlıspor taraftarları ise kümede kalma adına final niteliği taşıyan takımlarının maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
113 senelik MUHTEŞEM TARİHİ, kimsenin yanına bile yaklaşamadığı SAYISIZ BAŞARILARI, müzesinde rakiplerinin 2 KATI KUPASI OLAN, Türk sporunda İLK VE TEKLERİN TAKIMI, var olduğundan beri Türk olmayan takımları EN ÇOK YENEN TÜRK TAKIMI, Ülkesinin MEDAR-I İFTiHARI, UEFA ve SÜPER KUPA SAHİBİ, DÜNYA’NIN EN BÜYÜK TARAFTAR OLUŞUMU ultrAslan’ın GURURU, 1481’den beri KÜLTÜRÜN SİMGESİ, 1905’den beri SPORUN BEŞİĞİ ANLI, ŞANLI GALATASARAY'ın 21. ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN.
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